È derby milanese per l’ex Real Madrid: Milan in pole position

Il duello sul campo quest’anno sembra non esserci con i nerazzurri a +11 sui cugini, ma la sfida potrebbe riversarsi sul mercato

Inter e Milan stanno vivendo una stagione del tutto diversa. I nerazzurri sono in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sulla Juventus seconda e addirittura undici sui cugini quando non è ancora terminato il girone d’andata e, inoltre, a differenza dei rossoneri, hanno centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League dove la squadra di Inzaghi sfiderà l’Atletico Madrid. Il Diavolo, invece, arrivato terzo nel suo raggruppamento è stato “retrocesso” in Europa League.

L’inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia agli ottavi di finale per mano del Bologna è l’unica macchia finora della stagione di Lautaro e compagni che però si sono subito ripresi ricominciando a mietere punti in campionato battendo il Lecce nell’ultimo turno a San Siro. Diverso il discorso del Milan che non riesce a dare continuità ai propri risultati e arriva da un pareggio raggiunto in extremis contro la Salernitana fanalino di coda.

A pesare sul rendimento dei rossoneri è sicuramente il lunghissimo elenco di infortuni occorsi negli ultimi mesi. E per quanto riguarda questo punto a finire nell’occhio del ciclone è stato Stefano Pioli e il suo staff, colpevoli, secondo molti, di aver sbagliato qualcosa in fase di preparazione della stagione. Proprio per questo motivo a Milanello si sta attendendo il mercato di gennaio per cercare di mettere una toppa alla problematica.

Derby di mercato Milan-Inter: vogliono entrambe l’ex Real Madrid

La priorità per il club rossonero è ovviamente l’arrivo di almeno un difensore visti gli infortuni molto lunghi di Tomori, Kalulu, Thiaw e Pellegrino. Ma un occhio è dato anche al reparto offensivo dove i numeri non sorridono: oltre a Leao e Giroud, i nuovi arrivi stanno stentando: Jovic, anche se in ripresa, non convince del tutto, mentre Okafor sta combattendo da tempo con alcuni problemi fisici. Per questo si starebbe valutando di regalare al tecnico emiliano una nuova punta vista i numerosi impegni.

Discorso simile vale anche per l’Inter: la coppia Lautaro-Thuram ha numeri stratosferici, ma l’apporto di Arnautovic e Sanchez, al momento, è poco più che nullo. Per questo anche Marotta e Ausilio starebbero valutando l’inserimento di un nuovo attaccante se dovesse esserci l’occasione. E per le due società, come in altre occasioni in passato, è pronto a scatenarsi un duello. L’obiettivo di entrambe è infatti Borja Mayoral, ex Real Madrid e Roma. L’attaccante spagnolo, ora in forza al Getafe, ha già segnato 12 gol in questa prima parte di stagione nella Liga e in molti club hanno messo gli occhi su di lui. Tra queste ci sono appunto le milanesi: chi è disposta a fare la prima vera mossa? Le prossime settimane saranno decisive.