Sinner, cambia tutto tra pochi giorni: dovete assolutamente saperlo

Dopo il suo favoloso 2023 Jannik Suinner sta per tornare in campo ma nulla sarà più come prima: meglio sapere tutto

Il riposo è ampiamente meritato, perché il 2023 per Jannik Sinner è stato un anno lungo anche se molto gratificante. Il suo obiettivo ad inizio stagione era avvicinare i primi cinque della classifica ATP, ha fatto anche meglio.

Grazie alle vittorie in tornei importanti come quelli di Pechino e Vienna, battendo sempre Medvedev, l’azzurro solo dal campo ha portato a casa quasi 6 milioni di dollari, arrivando in finale alle Nitto ATP Finals ha vinto una cifra vicina a 1 milione, ma non c’è solo questo.

La parte più sostanziosa arriva dall’abbigliamento, grazie al contratto con Nike: 150 milioni di dollari in dieci anni. Poi c’è tutto il resto, a partire da un altro noto marchio di moda come Gucci. In campo porta il suo borsone insieme a quello della Head che è il suo sponsor tecnico.

E ancora Lavazza e Technogym, Fastweb e Parmigiano Reggiano, Intesa Sanpaolo e Alfa Romeo, più Rolex che è da sempre vicina al mondo del tennis. In tutto una ventina di milioni che aggiunti ai conti del solo campo significano entrare nel gotha dello sport.

In questi giorni Sinner insieme ai suoi tecnici è stato ad Alicante, in Spagna, per preparare la nuova stagione sia dal punto di vista tattico che fisico. C’è tutto lo staff, guidato da Simone Vagnozzi, e qui costruirà la base per gennaio che sarà già mese strategico.

Ha già deciso di saltare tutti i tornei che precedono gli Australian Open, al via dal 15 gennaio. Ma sarà in campo a Melbourne per il Kooyong Classic dal 10 al 12 gennaio insieme a giocatori come Rune, Tiafoe, Wawrinka, Khachanov e Cilic. Ripartirà come numero 4 del mondo e punterà anche sul suo primo Slam.

Sinner, cambia tutto tra pochi giorni: c’è una data che i tifosi devono segnare sul calendario

Non solo per le imprese di Sinner, ma anche grazie a lui il tennis in Italia sta vivendo di nuovo un momento di granissimo boom. Lo hanno dimostrato anche le Nitto ATP Finals 2023, con i biglietti esauriti da tempo anche prima che fosse ufficiale la sua qualificazione.

Un successo che si ripercuote anche sugli ascolti tv. Sia in occasione del Masters di Torino che della finale di Coppa Davis vinta dall’Italia a Malaga, il tennis ha fatto registrare numeri record. Come spesso succede, anche chi non lo segue abitualmente si è sintonizzato per seguire le imprese del numero uno italiano e degli azzurri.

Adesso però c’è una novità importante per il tennis in tv e sui device, qualcosa che fino ad ora non era mai successo e interessa da vicino anche i tifosi di Jannik. Perché fin dalla prima settimana ci gennaio cambierà tutto.

Merito dell’accorso stretto tra Sky e il mondo del tennis, in particolare ATP e WTA. Da adesso fino a tutto il 2028 trasmetterà infatti più di 80 tornei ogni anni, che significa oltre 4mila partite in diretta. Tutto sul canale specializzato ‘Sky Sport Tennis’ che passerà sul 203 e in streaming su NOW. Ci sarà anche Wimbledon in esclusiva mentre gli altri tornei dello Slam saranno su Eurosport che fa comunque parte del pacchetto Sport di Sky.