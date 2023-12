“Io e Verstappen…”: Marquez, la rivelazione lascia senza parole

Marc Marquez fa una digressione in Formula 1 e in un’intervista analizza doti e qualità del campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen

Tra grandi campioni ci si comprende piuttosto bene, soprattutto se l’ambito di competenza è molto simile. Marc Marquez corre sulle due ruote e Max Verstappen su quattro, ma la smodata ambizione, la classe inimitabile e la smisurata voglia di vincere sono presenti in dosi massicce in entrambi.

C’è una sola tangibile differenza tra i due in questo momento: Verstappen domina la scena in Formula 1 da tre anni, Marquez non vince in MotoGP da oltre quattro. Il fuoriclasse olandese dispone della Red Bull, la vettura più competitiva del Circus, il campione spagnolo ha abbandonato dopo dieci anni la Honda perché palesemente inferiore alla concorrenza.

Il passaggio di Marquez al team Gresini ha suscitato parecchio clamore soprattutto tra gli addetti ai lavori: in molti si chiedono se tra il trentenne fenomeno di Cervera e la Ducati scatterà la stessa sintonia che per anni ha accompagnato l’ex rivale di Valentino Rossi nel rapporto con la Honda. In attesa di scoprirlo, l’otto volte campione del mondo di MotoGP si lancia in un aperto elogio del pilota che sta spadroneggiando in Formula 1, Max Verstappen.

Durante un’intervista rilasciata al portale ‘racingnews365.com’, Marquez ha tessuto le lodi del campione del mondo delle quattro ruote: “Mi piace molto Max Verstappen, soprattutto perché è un vero killer – ha commentato il fuoriclasse di Cervera – per vincere e per avere successo in assoluto e per diventare un mito devi essere per forza di cose un killer”.

Marquez elogia Verstappen: i tifosi restano spiazzati dalle sue parole

Dunque, secondo Marquez la correttezza e il rispetto delle regole sono solamente un optional, una mentalità che del resto ha sempre mostrato in pista nel corso della sua carriera. “Questo significa che puoi preoccuparti solo dell’unico grande obiettivo, che è quello di vincere. Come si raggiunge questo obiettivo e il modo in cui si vince non hanno particolare importanza”.

Al netto di una filosofia che non è proprio del tutto condivisibile, sia Marquez che Verstappen hanno dimostrato di possedere nel corso degli anni una classe e un talento innati e mostrato un coraggio che ha pochi eguali negli sport motoristici.

Questo perché entrambi sono spinti da un’ambizione e una voglia di imporsi senza pari: “La priorità di Verstappen è vincere e in questo senso abbiamo lo stesso atteggiamento. Ecco perché mi piace così tanto”.