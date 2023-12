Juventus, è il centravanti perfetto: baby fenomeno per Allegri

La Juventus ha le idee chiare per il futuro e ha messo nel mirino un nome giovane e di grandissima prospettiva. Allegri sogna un baby attacco

I bianconeri hanno bisogno di ringiovanire la rosa e il profilo giusto per la prima linea potrebbe essere un fenomeno di precocità e tecnica. A giugno il sogno può diventare realtà.

La Juventus ha già le idee chiare per il futuro. L’arrivo di Giuntoli la scorsa estate ha segnato un’inversione di tendenza sul mercato e su quella che sarà la costruzione della rosa bianconera. Allegri sa di dover lavorare con i giovani ed a quanto pare la cosa sembra anche piacergli. La prestazione a Frosinone di Kenan Yıldız è stata di pregevolissima fattura, con il gol del vantaggio che ha ricordato un certo Alex Del Piero (e non solo per l’esultanza con la linguaccia).

Puntare su calciatori come l’attaccante turco sarà una consuetudine sempre più in voga alla Continassa, a cominciare dal prossimo mercato di giugno. Si perché l’idea è quella di prendere un nuovo attaccante, un nome su cui investire per il futuro, in grado di fare reparto da solo e di spostare gli equilibri. Possibilmente qualcuno giovane e che possa essere acquistato con il budget ricavato dalla cessione di Vlahovic (sempre seguito in Premier League).

Juventus, nome nuovo per l’attacco: Giuntoli a caccia di Moukoko del Borussia Dortmund

Il nome giusto per la Juve potrebbe essere quello di Moukoko del Borussia Dortmund, bomber classe 2004, di origini camerunensi ma tedesco d’adozione. Con la nazionale teutonica ha già fatto l’esordio tra i grandi, dopo aver collezionato ben 12 gol in 11 presenze con l’Under 21.

In totale a soli 19 anni vanta già 85 presenze e 14 gol con i gialloneri, anche se in questa stagione ha visto il campo solo 8 volte, con 1 gol). Giuntoli lo apprezza tantissimo e starebbe pensando di presentare un’offerta importante la prossima estate. Per portarlo in Italia servono probabilmente una quarantina di milioni di euro, ma come detto i proventi della cessione possibile di Vlahovic potrebbero fornire il giusto margine di manovra.

Dotato di un fisico super esplosivo, Moukoko è perfetto per agire da centravanti solitario o anche al fianco di un altro attaccante di spessore (Zirkzee?). Allegri non vede l’ora di rivoluzionare il suo attacco con qualche nuovo innesto.

