Leclerc non lo nasconde: per la Ferrari è una batosta

L’avvento di Vasseur alla Ferrari non ha modificato i valori e Leclerc sa bene come andrà a finire anche in futuro: tifosi disperati

Un anno di Frederic Vasseur a Maranello, ma anche i primi cinque di Charles Leclerc al volante di una Rossa. Il 2023 è andato in archivio così e non sarà un anno da ricordare per chi ama la Ferrari, almeno quella di Formula 1 perché in altri settori, a cominciare dal WEC, invece è andata benissimo.

Il manager transalpino, anche durante l’ultimo pranzo di Natale aperto ai media, non ha fatto promesse sconvolgenti. Sa bene che volare basso di questi tempi è l’unica tattica possibile, aspettando di valutare in pista il lavoro fatto in fabbrica sulla monoposto 2024.

C’è moderata fiducia nel prossimo campionato che arriverà sulla scia del buon finale di stagione 2023. La nuova macchina, che sarà presentata il 13 febbraio, non sarà però una rivoluzione rispetto alla SF-23 nonostante monterà il 95% di parti nuove.

Ma c’è un altro capitolo delicato che aspetta la Ferrari nel prossimi futuro ed è quello legato al rinnovo contrattuale dei due piloti. Vasseur ha ammesso di essere in ritardo sui piani, ma la conferma arriverà comunque prima che parta la nuova stagione.

Al momento non ci sono dubbi sul fatto che le Rosse andranno avanti con Leclerc e Carlos Sainz, si tratta soltanto di capire fino a quando. L’idea è di proporre altri cinque anni al monegasco e un biennale allo spagnolo, mancano le firme e quindi gli annunci.

Leclerc non lo nasconde: per la rincorsa alla Red Bull manca ancora un particolare fondamentale

Rispetto a qualche mese fa, comunque, Charles Leclerc è apparso molto più sollevato pensando al suo futuro insieme alla Ferrari. Le ultime gare della stagione, con diverse pole e prestazioni interessanti, gli hanno fatto tornare il sorriso anche se non nasconde la sua amarezza per quello che non è stato.

Il bilancio è chiaro. Sainz ha vinto a Singapore, unico a spezzare l’egemonia incontrastata di Max Verstappen e più in generale della Red Bull che agli altri ha lasciato solo briciole. Il 16 in rosso invece ha chiuso la stagione con tre viaggi sul gradino intermedio del podio e altrettanti per festeggiare il terzo posto, Sprint comprese. Poco per chi sognava di essere il primo rivale dell’olandese in pista.

Come è andata invece lo sappiamo tutti, lui per primo, e per questo incontrando i media sempre al pranzo di Natale ha definito deludente la sua stagione. In realtà fin dalla prima gara in Bahrein aveva capito che sarebbe stato complicato non solo reggere il passo della Red Bull ma anche essere la seconda forza in campo.

Loro sono stati capaci di fare un enorme salto in avanti nel passo gara, a Maranello no e quindi su questo ci sarà molto da lavorare. Lui non lo nasconde e non molla: “C’è un grande divario da colmare per recuperare le Red Bull. Quindi lavoreremo duramente durante la pausa invernale e speriamo di tornare più forti l’anno prossimo con una vettura in grado di vincere”. Tutto quello che volevano sentire i tifosi.