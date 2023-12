Non solo Zirkzee: via da Bologna per la Juventus

A quanto pare non ci sarebbe solamente Joshua Zirkzee nella lista dei calciatori del Bologna che interessano alla Juventus: la situazione

Una delle sorprese, sino a questo momento, di questo campionato non può che essere il Bologna targato Thiago Motta. Attualmente i felsinei si trovano in piena zona Champions League. Nella loro storia non erano mai arrivati fino a tanto. Un vero e proprio sogno che sperano di poter conservare fino al termine del campionato.

Il tutto anche grazie alla fantasia, alla qualità e all’esplosione di Joshua Zirkzee. Non è l’unico visto che nel team militano altri elementi interessanti e che avranno probabilmente grande mercato. Tra questi anche Lewis Ferguson. Ed è proprio lo scozzese che sarebbe finito nella lista dei desideri del direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, oltre allo stesso attaccante olandese ex Bayern e Parma.

Juventus, occhi sul Bologna: non c’è solo Zirkzee…

Un Bologna sorprendente continua a fare faville in campionato. Quarto posto e prestazioni convincenti. L’annata della squadra di Motta non passa assolutamente inosservata agli occhi delle altre squadre. Tanto è vero che nel team romagnolo militano alcuni profili molto interessanti che stanno iniziando ad avere un importante mercato. Tra questi, ovviamente, non può non esserci Joshua Zirkzee. Il 22enne olandese si sta prendendo per mano la squadra. I numeri parlano fin troppo chiaro: tra Serie A e Coppa Italia ha totalizzato 8 reti, 4 assist in 19 partite.

Se l’ex Bayern Monaco è considerato una sorpresa (anche se non troppo) non lo sarà di certo Lewis Ferguson che, già da qualche tempo, sta dimostrando di essere all’altezza della situazione. Il classe ’99 ha già messo a segno 4 reti ed altrettanti assist per i suoi compagni di squadra. Numeri impressionanti e che vanno sempre di più a migliorare rispetto gli altri anni. Il centrocampista (all’occorrenza anche trequartista) è finito nel mirino della Juventus per la prossima estate, come evidenziato da ‘Calciomercato.com’. I bianconeri, in vista della prossima stagione, potrebbero tentare il doppio colpo in entrata dal Bologna.

Non sarà affatto semplice visto che i loro profili vengono attualmente studiati da altre società italiane ed estere, pronte a tutto pur di strapparli al Bologna. Fino a questo momento, per averli, bisognerà sborsare una importante cifra che si avvicina intorno ai 60 milioni di euro in totale. I bianconeri, però, fanno sul serio e vogliono piazzare il doppio colpaccio che farà impazzire di gioia i propri sostenitori. Ovviamente Thiago Motta (da valutare il suo futuro) permettendo.