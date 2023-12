Contatto diretto con Giuntoli: colpaccio Juve in Serie A

Contatto diretto con il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli: colpaccio possibile da parte dei bianconeri direttamente dal club di Serie A

La Juventus ha festeggiato questi giorni natalizi nella migliore maniera possibile continuando il suo cammino alle spalle dell’Inter capolista. Non c’è però tempo di risposarsi visto che a breve si scenderà nuovamente in campo in vista dell’ultimo impegno dell’anno prima del brindisi.

Nel frattempo la dirigenza bianconera non ha mai smesso di lavorare. In particolar modo in ottica futura su come andare a migliorare la propria rosa con acquisti di qualità. Il primo nome che spunta nella lista del ds Cristiano Giuntoli porta a quello di Lewis Ferguson, centrocampista (ma alle volte anche trequartista) del Bologna allenato da Thiago Motta.

Tutti pazzi per Ferguson, la Juventus si inserisce

Non è affatto un mistero che una delle sorprese, fino a questo momento della stagione, in Serie A è il Bologna. I felsinei si trovano nelle zone nobili della classifica in lotta per un posto Champions League. Ovviamente la strada è ancora molto lunga, ma se i risultati continuano ad essere questi allora gli emiliani si potranno togliere delle bellissime soddisfazioni. A stupire tutti non figura solamente il nome di Joshua Zirkzee, ma anche quello di Lewis Ferguson.

Se l’attaccante olandese è considerato una “sorpresa”, lo stesso non si può dire per lo scozzese che sta riconfermando i progressi della passata stagione. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti e di certo non passano inosservate. Tanto è vero che più di un top club (sia italiano che estero) ha puntato fortemente sul classe ’99 che sta facendo le fortune del suo allenatore e di una società che sogna il ritorno in Europa dopo più di 20 anni dall’ultima volta.

A quanto pare ci sarebbe stato un contatto diretto tra il ds dei bianconeri Giuntoli e l’entourage del calciatore scozzese. La conferma arriva direttamente dal giornalista Daniele Longo. L’obiettivo della ‘Vecchia Signora’ è quello di anticipare la concorrenza delle altre squadre interessate fortemente a lui (quelle della Premier League su tutte). Il costo del suo cartellino, fino a questo momento, è fissato intorno ai 20 milioni di euro. Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che il prezzo possa andare sempre di più ad aumentare anche in relazione alle grandi prestazioni di Ferguson, che ben si sposerebbe con le esigenze di Allegri.