Firma a costo zero, la Juve anticipa il Barcellona

Una firma a costo zero: il Barcellona ci prova ma la Juventus non ne vuole assolutamente sapere. Sfida a due per il calciatore

Il mese di gennaio si sta per avvicinare sempre di più. Si tratta di un momento della stagione molto particolare, visto che le società cercheranno di sistemare le rose con qualche acquisto importante per colmare alcuni vuoti nei reparti. In particolar modo la Juventus che deve sistemare il centrocampo dopo le squalifiche di due elementi importanti del roster.

Nel frattempo, però, iniziano a circolare voci importanti per un presunto interesse del Barcellona nei confronti di uno dei difensori bianconeri. Si tratta di Daniele Rugani che potrebbe andare a finire in Spagna, al termine di questa stagione, a parametro zero. Una opzione comunque remota e complessa vista la situazione attuale, e che non piace assolutamente alla ‘Vecchia Signora’ che farà di tutto per evitarlo.

Barcellona, interesse per Rugani: no della Juventus

Da possibile partente ad elemento importante nelle rotazioni di gioco del tecnico Massimiliano Allegri. La vita di Daniele Rugani è completamente cambiata. Prima l’addio, qualche anno fa, con prestiti al Nizza e poi al Cagliari, poi il ritorno in bianconero dove si è sempre fatto trovare pronto. Le sue ultime prestazioni hanno convinto il club a puntare ancora su di lui. Adesso, però, c’è un importante scoglio da superare e da non sottovalutare. Il suo contratto sta per andare in scadenza (il 30 giugno del 2024).

L’obiettivo principale della società è quello di prolungare il proprio accordo, almeno per altri due anni. Anche perché, in questo modo, si allontanerebbero sempre di più le voci di un possibile inserimento da parte del Barcellona. Il team allenato da Xavi Hernandez, per rinforzare il reparto difensivo, sta pensando seriamente al toscano. Si tratterebbe di un importante acquisto a parametro zero per i blaugrana che guardano, con molto interesse, nel campionato di Serie A.

La conferma di un interessamento del club catalano nei confronti del classe ’94 arriva direttamente dal noto quotidiano sportivo ‘Mundo Deportivo’. Anche se, a dire il vero, pare che il futuro dell’ex Empoli continuerà ad essere a tinte bianconere. La società crede fortemente in lui, così come il suo allenatore che in questa stagione gli sta dando molta fiducia. Una fiducia che viene ricompensata con prestazioni di alto livello e soprattutto anche da qualche gol.