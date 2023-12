Formula 1, batosta Leclerc: fatto fuori

Piccolo smacco per Leclerc al termine di una stagione sicuramente non troppo esaltante: nel 2024 ci sarà una svolta Ferrari?

Il sogno di Charles Leclerc è laurearsi campione del mondo di F1 e vorrebbe riuscirci con la Ferrari. È molto legato al marchio italiano e crede ancora nel progetto, però finora non ha mai potuto lottare per il titolo fino alla fine. L’unica illusione l’ha avuta nella prima metà del 2022, poi la Red Bull ha preso il volo con Max Verstappen.

Il pilota monegasco è riconosciuto come uno dei migliori talenti della griglia e purtroppo è frenato da una monoposto non all’altezza. La scuderia di Maranello non vince un Mondiale piloti dal 2007 e uno costruttori dal 2008, ha voglia di tornare ad essere la numero 1 e sta lavorando intensamente a questo obiettivo.

Difficile dire se nel 2024 potrà davvero impensierire l’accoppiata Red Bull-Verstappen, che ha accumulato un vantaggio importante nell’ultima stagione. Per gli uomini in rosso, per Mercedes, per McLaren e per Aston Martin sarà complicato puntare alla corona iridata.

F1, Charles Leclerc l’ultima “beffa” a fine 2023

I piloti della Formula 1 sono stati chiamati a votare per stilare la classifica dei dieci migliori della stagione 2023. I punteggi vengono assegnati utilizzando il sistema adottato nelle gare del campionato, quindi 25 per il primo e poi a scendere fino a 1 punto assegnato il decimo. Il più votato è stato il campione Verstappen, scelta scontata.

Sul podio con Max ci sono Lewis Hamilton e Fernando Alonso, seguiti da Lando Norris. Quinta posizione per Leclerc, che nel 2022 si era classificato secondo e che adesso si deve accontentare di chiudere davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Non che questa graduatoria conti particolarmente, a Charles interessa essere davanti in quella ufficiale del campionato. Stesso discorso per i suoi colleghi.

Interessante piazzamento per Alexander Albon, votato come settimo migliore driver del 2023. Con la Williams non è mai facile conquistare risultati e lui è riuscito a ottenerne ben 27. Positiva anche la stagione del rookie Oscar Piastri, che con la McLaren ha fatto vedere di che pasta è fatto. I margini di crescita sono grandi e nel 2024 sarà ancora più pronto a sfidare il compagno Norris e gli altri colleghi.

Top 10 completata da Pierre Gasly dell’Alpine e Sergio Perez della Red Bull. Il messicano ha sicuramente deluso, perdendo in maniera molto netta il confronto con Verstappen. Il prossimo anno il suo contratto scadrà e difficilmente verrà rinnovato, dovrà comunque cercare di mettersi nella condizione di avere un sedile nel 2025. Avere buoni sponsor è utile, però non basta.