Kelly Piquet, camicetta sbottonata e scollatura in vista: la foto è mozzafiato

Kelly Piquet torna alla ribalta: la compagna di Max Verstappen mostra una scollatura inattesa che ha conquistato il pubblico

Un personaggio come Kelly Piquet è sempre molto osservato dagli appassionati di Formula 1. La sua bellezza è molto apprezzata con scatti di qualità che infiammano i social soprattutto nel periodo festivo.

Il mondo dei motori ha una sorta di regina incontrastata che colpisce per bellezza e sensualità. Kelly Piquet domina la scena in questo momento di pausa per i paddock: la fidanzata di Max Verstappen non passa mai inosservata.

Modella ricercata in tutto il mondo, Kelly è una figlia d’arte che si mostra spesso molto elegante sui social. La sua fama cresce sempre più e in tanti hanno già pronosticato le future nozze con l’attuale campione del mondo. Verstappen al momento resta concentrato sulla pista, Kelly invece incanta come non mai il pubblico da casa.

Kelly Piquet, scatto rovente per i fan

La bella Kelly è la figlia di Nelson Piquet, campione brasiliano che ha all’attivo tre titoli mondiali conquistati negli anni Ottanta. Ha lo stesso numero di vittorie iridate di Max Verstappen e, molto probabilmente, nei prossimi anni avverrà il sorpasso dell’olandese in questa speciale classifica. L’aria di trionfo si sente e la sicurezza nei propri mezzi resta un fattore fondamentale. Intanto la modella si mostra davanti all’obiettivo con la stessa tranquillità dei suoi cari in pista. L’effetto è assicurato: Kelly Piquet seduce come non mai.

La visione è di forte impatto, Kelly Piquet pubblicizza una nota marca di gioielli ed è sensuale per tutti i fan. La compagna di Max Verstappen accende così i riflettori su di lei. È ormai un personaggio seguito sul web e sa stupire spesso e volentieri il pubblico. La modella è diventata virale: le sue foto sono tra le più osservate proprio in questi giorni di festa. La camicia bianca con l’accenno di scollatura è difficile da dimenticare e manda in visibilio i fan su Instagram.

Classe e sensualità sono il mix giusto per far decollare il suo profilo: Kelly Piquet ha 1,4 milioni di followers su Instagram e questo numero sembra destinato a salire. Max Verstappen intanto osserva l’amore dei fan con like e commenti e – almeno al momento – sta rimandando l’idea del matrimonio. Le voci di gossip su questo tema aumentano ma il pilota Red Bull è solamente concentrato su quanto avverrà in pista: il suo obiettivo è di conquistare il quarto titolo di fila in F1 mentre la stupenda Kelly continua ad espandere la sua fama.