Colpaccio Juve in Premier League: i bookmaker non hanno dubbi

La Juventus potrebbe piazzare un importante colpo dalla Premier League in vista della prossima sessione invernale di gennaio: la situazione

La Juventus ha necessariamente bisogno di acquistare almeno un centrocampista tra qualche settimana. Questo, ovviamente, non è affatto un mistero visto che in quella zona del campo due calciatori hanno rimediato squalifiche importanti. Negli ultimi mesi sono circolati tantissimi nomi su chi potesse prendere il loro posto.

Da tempo la ‘Vecchia Signora’ sembra voler piazzare il colpaccio direttamente dalla Premier League. Precisamente dal Manchester City dove il tecnico Pep Guardiola ha dato il suo “via libera” per la cessione di un centrocampista in particolare. Stiamo parlando di Kalvin Phillips, sempre più vicino all’addio dai ‘Citizens’.

Juventus, sempre più vicino Phillips: anche i bookmakers confermano

Il suo obiettivo è quello di ritrovare il posto da titolare che sperava di avere una volta accasatosi al Manchester City. Non per il manager catalano che non lo considera affatto un titolare, ma solamente una riserva pronto a disputare gli ultimi minuti finali del match (ed in molte occasioni neanche quelle). Kalvin Phillips vuole ritornare ad essere protagonista. Proprio come ha fatto nel Leeds United (dove tra l’altro è esploso grazie all’ottimo lavoro di Marcelo Bielsa), tanto da conquistare anche la nazionale inglese.

Anche per i bookmakers inglesi non dovrebbero esserci assolutamente dubbi sull’addio del mediano. Secondo quanto riportato dal tabloid ‘Football London‘ pare che il classe ’95 sia sempre più vicino ad una partenza, nel mese di gennaio, dal City che gli ha fatto capire chiaramente di non credere più in lui. Il suo nome è stato accostato anche ad un altro club inglese. Stiamo parlando del Tottenham che, in rosa, ha due centrocampisti centrali infortunati (l’ex Juventus Rodrigo Bentancur e James Maddison).

A questo punto, però, sembra sempre più probabile il fatto che il nativo di Leeds possa optare per un trasferimento nel nostro Paese e lasciare il Regno Unito. Il City è aperto sia alla soluzione della cessione a titolo definitivo ed anche a quella del prestito con diritto di riscatto in favore dell’acquirente. Quello che preoccupa maggiormente, però, la dirigenza bianconera è il costo del calciatore. La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 30 milioni di euro: il ds Giuntoli, su questo, spera di ottenere un importante sconto.

Secondo i bookmakers la Juve sarebbe la principale favorita con a seguire Newcastle e più lontano il Tottenham.