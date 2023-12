Inter e Roma, si chiude gratis: tutto già deciso

Ottime notizie per Inter e Roma: il difensore centrale si libera a zero il prossimo giugno

L’obiettivo è abbastanza chiaro: rafforzare la rosa, e in particolare la difesa, il prossimo gennaio, quando il mercato di riparazione aprirà i battenti. Lo ha fatto capire in più occasioni José Mourinho: la mancanza di alternative nella retroguardia pesa molto sulle sue scelte.

La Roma cercherà di chiudere un difensore centrale, possibilmente giovane e di grande prospettiva. Le assenze, per motivi diversi, di N’Dicka, Kumbulla e Smalling costringono Pinto a muoversi seriamente per soddisfare il tecnico portoghese.

Per quanto riguarda invece l’Inter, sia l’ad Marotta che il ds Ausilio non vanno di fretta come il loro collega Pinto, ma a gennaio osserveranno una serie di nomi da prendere in considerazione per la prossima finestra estiva: le priorità per i dirigenti nerazzurri sono l’attacco e la fascia.

Intanto, un nome per la difesa che interesse a entrambi andrà in scadenza il prossimo giugno. E questo potrebbe essere un grande colpo di mercato, anche se la concorrenza non manca affatto.

Roma e Inter avvisate, Tosin Adarabioyo andrà in scadenza

Il nome del 26enne Tosin Adarabioyo era stato indicato dalla dirigenza nerazzurra a febbraio, quando si discuteva di chi poteva prendere il posto dell’allora partente Milan Skriniar. Ad Appiano Gentile, il centrale del Fulham non è stato di certo dimenticato, rimane un buonissimo rinforzo per la difesa e potenzialmente un calciatore che potrebbe prendere il posto di Stefan De Vrij, in scadenza di contratto tra due anni.

Adarabioyo, tuttavia, interessa anche alla Roma: a partire da fine novembre il profilo del prodotto del settore giovanile del Manchester City cominciava ad essere accostato alla formazione giallorossa, a corto di difensori. Un nome come il suo, non giovanissimo ma comunque con una carriera davanti, piace non poco a Mourinho che appunto vorrebbe nella sua squadra un rinforzo in difesa che ha già dimostrato di farsi valere in un torneo come la Premier League.

Per il momento il futuro del 26enne parla ancora londinese: secondo diverse fonti interpellate dal portale di mercato ‘Football Insider’, il Fulham non avrebbe intenzione di cedere il suo centrale a gennaio. Lo lascerà andare via a giugno in quanto ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i Cottagers.

Discussione dunque rinviata in estate quando ci sarà sicuramente l’asta per un difensore che ha molti acquirenti in giro per l’Europa.