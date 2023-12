Irrompono gli scout: lo portano via dalla Juve

Terremoto in casa Juventus dove gli scout sono pronti ad irrompere per assicurarsi le prestazioni di uno dei talenti della squadra bianconera

Di certo non una buona notizia per Massimiliano Allegri e, soprattutto, per i tifosi della società piemontese che si stavano abituando all’idea di vederlo in campo (anche con una certa continuità). Le sue ultime prestazioni hanno decisamente convinto i top club esteri a puntare fortemente su di lui. Tanto da inviare i loro scout durante i match della Juventus.

La conferma arriva direttamente dal giornalista turco Ekrem Konur direttamente dal suo account ufficiale di “X”. Notizie che riguardano proprio un suo connazionale e uomo del momento in casa bianconera, Kenan Yildiz. Il 18enne, infatti, è seguito dagli scout di importanti club stranieri che sono pronti a fare follie pur di averlo quanto prima a disposizione.

Attenta Juventus, si stanno per portare via Yildiz

Nell’ultimo periodo, in più di una occasione, Yildiz e il suo futuro sono finiti al centro dei rumors, con una delle squadre maggiormente interessate al costo del cartellino dell’attaccante che è il Liverpool. Il manager tedesco, Jurgen Klopp, è calcisticamente innamorato del giocatore come rimarcato anche dalla sua grande giocata ed il suo gran gol che ha aperto le marcature nella vittoriosa trasferta in quel di Frosinone.

Allegri lo stima moltissimo e, più di una volta, gli ha dato e trasmesso tutta la fiducia possibile. Condite da ottime prestazioni. I ‘Reds’, però, non sono affatto gli unici interessati al costo del suo cartellino. Come annunciato dal giornalista c’è un’altra squadra di Premier League che sta pensando di avviare una trattativa importante con il club bianconero. Stiamo parlando dell’Arsenal: anche il tecnico spagnolo Arteta è rimasto “folgorato” dalla bravura del 18enne che sta dimostrando di essere all’altezza della situazione.

Altrimenti si potrebbe optare anche per un clamoroso ritorno in Germania. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco (dal 2012 fino al 2022), la rivale di sempre del Borussia Dortmund ha individuato in lui il giusto rinforzo per il reparto offensivo. Non è affatto un mistero che la società giallonera sia sempre alla ricerca di giovani talenti da far esplodere nel proprio team.

Infine bisogna spostarsi in Liga dove l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone si aggiunge nella lista dei top club che lo osservano con molta attenzione. La sua valutazione di mercato, in questo momento, è di 10 milioni di euro. Una cifra che è destinata inevitabilmente a crescere sempre di più.