La figlia di Balotelli incanta tutti: avete visto com’è diventata?

Di tempo ne è passato parecchio e la figlia di Mario Balotelli, Pia, è inevitabilmente cresciuta. Ecco com’è diventata oggi

Mario Balotelli non è mai stato un personaggio banale, tanto in campo quanto fuori. Il calciatore classe 1990, infatti, è stato spesso protagonista di gossip, e nel corso della sua vita è diventato anche papà di due bambini, Pia e Leon.

I rapporti sentimentali con le mamme dei piccoli sono finiti da tempo, ma ora lui sta dimostrando di voler essere al loro fianco e di volerli aiutare nel loro percorso di crescita. La primogenita, che ogni tanto compare sui social al fianco della mamma, Raffaella Fico, sta diventando davvero sempre più bella.

Il tempo passa in fretta, come sa bene chi ha bambini, spesso disposto a fare il possibile per fermare le lancette dell’orologio ed evitare che possano cambiare. Molte mamme e papà vorrebbero infatti che potessero restare sempre dei cuccioli, in modo tale da poterli sempre proteggere ed evitare che possano poi staccare il volo.

Ecco com’è diventata Pia Balotelli

Questo non è ovviamente possibile, ed anzi possono bastare pochi mesi per vedere cambiamenti importanti. Una situazione simile sembra riguardare anche Pia Balotelli, la figlia di Mario e Raffaella Fico, che ha da poco compiuto dieci anni, come ha ricordato la mamma con uno scatto pubblicato sul suo profilo social.

Qui si vede solo una parte del volto, ma già da questa è possibile vedere come i suoi lineamenti siano del tutto simili a quelli del suo celebre papà.

Alcuni dei suoi tratti, però, è bene precisarlo, sono affini anche a quelli dell’ex “gieffina”. Entrambi i genitori ora desiderano tutelare il più possibile la privacy della piccola, proprio per questo solo raramente compare sui social (era stata la damigella al matrimonio dello zio Enock, che a breve le regalerà un cuginetto/a).

Maro Balotelli e Raffaella Fico sembrano avere imparato dagli errori commessi in passato nella gestione di Pia, per questo non amano parlare di lei e fanno il possibile per proteggerla da sguardi indiscreti.

“Ho rischiato di perdere Pia all’ottavo mese a causa delle diatribe, dei giornali, dei media – aveva raccontato l’ex ‘gieffina’ a ‘Verissimo’ -. Mi additavano come quella che aveva voluto un figlio da Balotelli senza che lui la volesse. Lui sapeva che Pia fosse sua figlia, il suo comunicato in cui mi chiedeva di fare il test del DNA sono stati la cosa che mi ha fatto più male”.



Oggi quella fase è fortunatamente un ricordo, i due hanno ora rapporti normali: “Lui mi ha chiesto scusa, anche se a distanza di tempo. Si è davvero pentito. Nonostante tutto, in quel periodo io sono stata fortunata, avevo alle spalle una famiglia che mi ha sostenuto e incoraggiato” – ha concluso.