Milan, pioggia di milioni dall’Arabia Saudita: via un top player

In caso di cessione sarebbe in arrivo una pioggia di milioni per il Milan visto che dall’Arabia Saudita hanno messo nel mirino uno dei talenti rossoneri della squadra allenata da Stefano Pioli

L’Arabia Saudita è pronta a bussare, nuovamente, nel campionato di Serie A. Dopo aver acquistato alcuni calciatori alcuni club sarebbero pronti a ritornare ad essere protagonisti anche nella prossima sessione invernale del calciomercato. Questa volta, nel mirino, ci è finito uno dei punti di riferimento teorici nello scacchiere di gioco del mister rossonero, Stefano Pioli.

Stiamo parlando di Ismael Bennacer che, da poche settimane, è ritornato nuovamente in gruppo dopo essere stato fermo per un bel po’ di mesi a causa di un serio problema muscolare che gli ha impedito di dare una grande mano ai suoi compagni di squadra. Adesso ritorna protagonista, ma in ottica mercato, con una di quelle offerte che difficilmente si possono rifiutare.

Milan, Arabia Saudita pronta a bussare alla porta: Bennacer nel mirino

Anche Ismael Bennacer è finito nella lista di desideri di alcuni club sauditi. Un nome importante che in caso di addio potrebbe portare in dote una cifra di rilievo. Il nazionale algerino, a dire il vero, era stato già accostato nella scorsa estate all’Arabia, ma ora potrebbero tornare alla carica. Alla fine, però, non se ne è fatto più nulla. Adesso le cose potrebbero seriamente cambiare. Anche perché, secondo quanto riportato da alcune fonti, pare che il calciatore possa essere ingolosito da un ingaggio a dir poco irrinunciabile.

Si parla di una cifra che si avvicina intorno ai 10 milioni di euro. Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che il trasferimento possa verificarsi anche nella prossima sessione invernale pronta ad iniziare nei prossimi giorni. Soprattutto durante la Coppa d’Africa dove la sua Algeria è pronta a stupire in Costa D’Avorio (tanto da essere considerata come una delle favorite principali alla vittoria finale).

Cardinale, da una possibile cessione da parte del suo tesserato, potrebbe incassare almeno 40 milioni di euro. Una cifra decisamente di tutto rispetto, soprattutto in relazione al suo infortunio al ginocchio (con tanto di operazione che lo ha tenuto fermo per più di 200 giorni). I sostenitori rossoneri, a questo punto, sanno bene che possono perdere il loro beniamino tra qualche settimana, ma solo nel caso in cui arrivassero offerte concrete sul tavolo del club e del calciatore.