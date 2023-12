Sabrina Salerno è una bomba: lo scatto è bollente

Sabrina Salerno brilla più che mai su Instagram: l’istantanea della showgirl ligure è semplicemente esagerata

Tra gli anni ’80 e ’90 il mondo dello spettacolo è rimasto semplicemente innamorato davanti alle sue doti e al suo corpo statuario. E il trend per Sabrina Salerno, nonostante il passare inevitabile del tempo, non solo non si è spento ma risulta più rafforzato che mai.

Una donna incredibilmente bella ma soprattutto straordinariamente forte e indipendente, in grado di lasciare un segno tangibile nella televisione italiana e non solo. Sabrina Salerno era ed è ancora oggi una cantante di enorme successo. Nonostante l’avanzare degli anni si è esibisce ancora oggi in Italia e all’estero.

Ha preso parte a diversi spettacoli televisivi e a film (soprattutto commedie) al cinema. Nel 1989 in tutte le sale italiane uscì un film cult: ‘Fratelli d’Italia‘, nel quale la Salerno è stata protagonista al fianco di Jerry Calà.

La sua vita privata l’ha vista sposata per due volte e nella seconda occasione è diventata mamma: nel 2004 è nato Luca Maria Monti.

Sabrina Salerno troppo piccante: Instagram in fiamme

Ha incantato l’Italia intera durante l’estate, con i suoi 1,3 milioni di seguaci che su Instagram l’hanno letteralmente sommersa di affetto, attenzioni e complimenti. Sabrina Salerno dopo aver mandato al manicomio i suoi fan, spesso e volentieri in costume, è oggi più bollente che mai grazie ad una serie di scatti illegali.

“In the jungle”, ha scritto in didascalia la giunonica Sabrina Salerno che con uno sfondo a tema floreale alle sue spalle ha incantato milioni di italiani. La showgirl ligure è tornata a splendere nel mondo del web e sulla sua pagina social dove con una collezione di foto a dir poco roventi ha lasciato a bocca spalancata la sua numerosissima fan base. La Salerno in particolar modo ha messo in mostra, in uno scatto in bianco e nero, il suo fisico da urlo.

Il tempo per lei sembra essersi fermato da ormai tanti anni e le sue curve, più generose che mai, non possono fare innamorare i suoi tantissimi fan. Sabrina fissa con estrema sensualità l’obiettivo, indossando un vestito nero che per lunghi tratti è trasparente. Le sue grazie sono in bella vista così come l’incontenibile lato A che rivela un dettaglio.

La cantante non indossa intimo, con uno zoom praticamente obbligato per i suoi followers sull’esplosivo decolletè che l’aderentissimo vestito nero fa enorme fatica a contenere. Uno spettacolo strepitoso per gli occhi: ed il mondo social è ancora una volta finito ai piedi dell’eterna Sabrina Salerno.