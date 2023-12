Sinner l’ha detto finalmente: svelata la sua passione nascosta

Jannik Sinner ha dimostrato, anche questa volta, di non avere assolutamente peli sulla lingua e rivela quali sono le sue più grandi passioni nascoste

In una intervista che ha rilasciato ai microfoni del quotidiano ‘La Stampa‘ il nativo di San Candido ha parlato a 360°. Non solamente del suo lavoro, ma di molto altro ancora. Ovviamente il suo obiettivo concreto è fin troppo chiaro: quello di disputare un 2024 fantastico ed indimenticabile. Lo spera fortemente Jannik Sinner.

In primis vuole realizzare uno dei suoi più grandi sogni: quello di vincere il Grande Slam. Si tratterebbe del suo primo trofeo del genere. Non solo: magari trionfare alle prossime Olimpiadi e magari partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ovviamente come ospite, ci mancherebbe altro.

Jannik Sinner svela i suoi sogni per il 2024

Oramai manca davvero poco per il 14 gennaio. Non è assolutamente un giorno come un altro visto che inizierà il primo grande torneo del nuovo anno. Probabilmente quello più importante come l’Australian Open. Il suo obiettivo è quello di restare in Australia almeno fino al giorno 28 dello stesso mese, visto che in quella data ci sarà la grande e tanto attesa finale.

Il noto quotidiano piemontese lo ha premiato come “Campione dell’anno” del 2023. Dopo aver raggiunto la finale dell’Atp di Torino (persa contro il serbo Novak Djokovic), aver vinto la Coppa Davis con l’Italia (un trofeo che mancava nel nostro Paese da 47 anni) adesso il classe 2001 mette le cose in chiaro su quello che vuole realmente. Senza dimenticare anche il “Fan Favourite” dell’Atp.

Come annunciato in precedenza, però, vuole quanto prima vincere il Grande Slam: “Non dimentico i Masters 1000. Poi voglio ritornare a Torino per le Atp Finals”. Nell’agenda anche le Olimpiadi di Parigi: “I Giochi sono nel mio calendario, sarà molto particolare tornare al Roland Garros per il torneo olimpico”. Sogni finiti qui? Neanche per sogno visto che ha parlato anche di un altro sport come la Formula 1.

“L’obiettivo è di fare crossover tra i due sport e farli conoscere meglio a chi non li segue sempre. Sicuramente sarò presente a qualche GP. Testare una monoposto sarebbe un sogno ma bisogna andarci piano“. In conclusione ha parlato anche del sogno chiamato Sanremo: “Salire sul palco mi piacerebbe molto. Adoro ogni genere di musica. In Italia siamo fortunati, abbiamo tanti artisti straordinari“.