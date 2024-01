Serie A, assalto al centrocampista: c’è anche la Juventus

Le big della Serie A guardano con particolare attenzione alla situazione in casa Bologna. Tanti giocatori si sono messi in mostra, ecco l’affare

Un nuovo affare in cantiere in Serie A con tante big che potrebbero pensare al colpo made in Bologna. La Juventus vuole continuare a puntare in alto con il sogno chiamato Scudetto: sarà un testa a testa da urlo con l’Inter. Nel frattempo la dirigenza bianconera è alla ricerca di nuovi affari entusiasmanti, ma non è la sola big interessata al forte centrocampista del Bologna.

Il Bologna continua a macinare punti a sorpresa in Serie A, ma nell’ultima sfida del 2024 è arrivata una pesante sconfitta contro l’Udinese. La formazione guidata da Thiago Motta vuole ambire alla zona Europa continuando a lavorare su dettagli per battere ancora le big della Serie A. Un percorso formativo e di crescita totale davvero entusiasmante: tanti giocatori del Bologna si sono messi in mostra in questa prima di stagione, ora potrebbe arrivare la chiusura decisiva.

Serie A, il colpo a centrocampo: l’affare a giugno

Sarà una sessione invernale di calciomercato ricca di colpi di scena. Tante big, tra cui la Juventus, stanno monitorando attentamente il fronte calciomercato. Ecco la nuova pazza idea, ma sarà formalizzata soltanto a giugno: ecco la ricostruzione della vicenda.

Come svelato dall’esperto di calciomercato Juventus, Milan e Lazio sono interessate al centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, in vista la prossima stagione. I piani del club emiliano sono chiari: non venderà il centrocampista scozzese a gennaio, ma tutti i discorsi per la sua eventuale cessione saranno rinviati a giugno.

Lo scozzese ha realizzato già quattro gol conditi da tre assist vincenti: il Bologna vuole continuare ad ambire a palcoscenici importanti senza perdere a gennaio i giocatori più rappresentativi. Le cessioni eccellenti arriveranno così soltanto a giugno per programmare nuovamente la prossima stagione.

Thiago Motta è molto concentrato sull’immediato presente per poi prendere la miglior decisione per il futuro della sua carriera. La Juventus vorrebbe avere la meglio dopo gli ultimi mesi da assoluta protagonista con una cavalcata entusiasmante sotto la guida attenta di Max Allegri. Un’altra idea suggestiva per allestire una rosa competitiva per la Champions League con la qualificazione che resta l’obiettivo principale dei bianconeri.