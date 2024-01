Camila Giorgi, forme in evidenza: selfie bollente allo specchio

Camila Giorgi è sempre da favola. Applausi non solo per il ritorno in campo: l’ennesimo selfie da urlo fa sognare i fan ad occhi aperti

Il 2023 andato in archivio è stato un anno che, come sappiamo, ha regalato grandissime soddisfazioni agli appassionati italiani di tennis. Il mattatore è stato Jannik Sinner, affermatosi ai vertici della classifica ATP, consegnando alla storia successi come quello nel Masters 1000 di Toronto e soprattutto in Coppa Davis. La speranza è che il 2024 segua lo stesso andamento e che soddisfazioni in serie arrivino anche dal tennis femminile. Con Camila Giorgi a scaldare i motori ancora una volta.

La tennista maceratese ha appena compiuto 32 anni e torna in campo nel tour down under, a Brisbane, dopo una assenza dai campi di quasi tre mesi e mezzo. La seconda parte di stagione è stata molto complicata per lei con problemi fisici in serie, dopo che l’inizio del 2023 l’aveva vista davvero in gran forma. Come sappiamo, la continuità è sempre stato il suo tallone d’Achille, ma il talento non è in discussione. Quando è in giornata, Camila può fare grandi cose e ce lo ha dimostrato ripetutamente.

Attualmente poco al di fuori della top 50 mondiale, la Giorgi vuole iniziare la stagione al meglio, per cercare di ritornare, ancora una volta, nei pressi della top 30 del ranking WTA, un traguardo che certamente è nelle sue corde. Vedremo cosa saprà fare nei tornei australiani, con l’Australian Open nel mirino. A Melbourne, non è mai andata oltre il terzo turno, chissà se stavolta riuscirà a fare meglio.

Camila Giorgi, così ci preannuncia un 2024 da favola: top rosa shocking in risalto, che curve da favola

Nel frattempo, sul suo seguitissimo profilo Instagram (oltre 700 mila followers), Camila da’ spettacolo come al solito. L’azzurra è senza dubbio non solo una delle tenniste più seducenti del circuito, ma anche una delle sportive più belle al mondo. E ce lo conferma anche questa volta.

Le sue stories con selfie accattivanti lasciano sempre il segno. Il completo rosa in questo caso attira l’attenzione, shorts cortissimi e un top aderente quanto basta per esaltare la sua silhouette a dir poco divina. Le reactions da parte dei fan sono numerose e non mancano, in quanto a bellezza Camila è sempre una fuoriclasse. Ora la aspettiamo a nuove imprese in campo, dopo il lungo riposo forzato.