Sinner l’ha lasciata senza parole: gli sono bastati pochi secondi

Jannik Sinner è pronto per gli Australian Open. Il tennista altoatesino sta rifinendo la preparazione in vista del primo Slam stagionale.

Milioni di tifosi italiani attendono con ansia il suo ritorno in campo. Sono ancora vivide le immagini che ritraggono Jannik Sinner in trionfo insieme ai compagni della Nazionale italiana mentre solleva una Coppa Davis attesa da quasi mezzo secolo. Il ventiduenne tennista altoatesino ha chiuso alla grande il 2023 e ora guarda con rinnovato entusiasmo e fiducia a un 2024 che potrebbe essere foriero di nuove straordinarie imprese.

La prima delle quali potrebbe compiersi a breve giro di posta, agli attesissimi Australian Open che avranno inizio a metà gennaio. Nel primo torneo del Grande Slam della nuova stagione Sinner si misurerà con tutti i suoi rivali più forti, compreso l’ex numero uno Rafa Nadal che nonostante un anno di assenza per il grave infortunio occorsogli proprio a Melbourne non può mai essere sottovalutato.

Le straordinarie gesta del giovane campione di San Candido hanno entusiasmato un po’ tutti, anche i grandi campioni dello sport italiano di altre discipline. I complimenti a Sinner sono giunti da molti atleti azzurri, che sono rimasti incollati davanti alla tv per seguire i suoi match. In realtà lo stesso tennista altoatesino avrebbe potuto eccellere in uno sport diverso, per il quale fin da bambino ha mostrato di possedere un grande talento. Stiamo parlando dello sci che Sinner ha praticato a lungo prima di scegliere la racchetta.

Sinner stupisce anche altri campioni: una è la regina dello sci italiano.

Del resto il numero quattro del ranking Atp è cresciuto in montagna, a San Candido, luogo in cui le piste da sci di certo non mancano. Da piccolo era considerato una promessa, fino a quando non ha optato per il tennis. Appena ha qualche giorno di relax però Sinner si diletta ancora a sciare dando sfoggio di un talento rimasto immutato, come accaduto qualche giorno fa. La sciata postata in un video sui suoi profili social ha raccolto ampi e numerosi consensi, soprattutto quello di Sofia Goggia, la regina dello sci italiano.

Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Repubblica’ la campionessa di discesa libera ha espresso stupore e ammirazione nei confronti di Sinner: “Ma vi pare? Va una volta a sciare e tiene le ginocchia parallele, un dettaglio tecnico col quale io lavoro da tempo col mio allenatore“.