Futuro Leclerc-Ferrari, svolta improvvisa: c’è l’annuncio

A poche settimane dall’inizio del mondiale di Formula 1 il futuro di Leclerc alla Ferrari pare ancora in bilico. Ma il rinnovo è imminente

Il rapporto tra la Ferrari e Charles Leclerc e soprattutto il futuro di quest’ultimo continua ad essere al centro dell’interesse del dibattito tra tifosi e addetti i lavori. Nonostante all’inizio del mondiale di Formula 1 manchino una manciata di settimane appena, non è ancora stato messo nero su bianco per ciò che riguarda il tanto atteso rinnovo di contratto.

L’attuale intesa tra il ventiseienne pilota monegasco e la scuderia di Maranello scadrà al termine della prossima, imminente, stagione e le trattative per il rinnovo sembrano avvolte da una fitta coltre di mistero. Sembrava tutto fatto a novembre scorso quando tra qualche indizio social e indiscrezioni giornalistiche si dava per scontata l’avvenuta intesa tra le parti.

Dell’auspicato e ipotizzato annuncio ufficiale non si è vista però neanche l’ombra. Vale la pena ricordare come quella che sta per iniziare sarà la sesta stagione di Leclerc alla Rossa. In cinque campionati disputati finora ha tagliato il traguardo per primo in cinque occasioni: due nel 2019 e tre nel 2022,il suo anno migliore. C’è dunque il rischio concreto che Leclerc inizi la nuova stagione alla Ferrari con il contratto in scadenza?

Ferrari-Leclerc, rinnovo in vista: le parole del noto giornalista non lasciano dubbi. Tifosi al settimo cielo

Secondo un giornalista grande esperto di motori e di Formula 1 in particolare, è solo questione di tempo per il brindisi tra il Cavallino Rampante e il suo più fidato cavaliere. Stiamo parlando di Roberto Chinchero, opinionista di ‘Sky Sport’, che nel corso di un suo intervento in diretta su Twitch ha di fatto preannunciato la firma di Leclerc sul nuovo contratto con la scuderia modenese. Un accordo che a quanto pare conviene a entrambi.

“Ho sempre creduto – ha detto Chinchero – che Leclerc resterà alla Ferrari per altri tre anni, dunque fino al 2027. Non mi hanno mai convinto le voci circolate in merito a un’intesa per le prossime cinque stagioni, come ad esempio sostenuto dai colleghi de La Gazzetta dello Sport“. Insomma, il pilota monegasco metterà la sua firma su un contratto triennale anche perché, sempre secondo il giornalista di Sky, non ha molte alternative.

“Al momento non vedo altre opzioni per Leclerc – ha così concluso Chinchero -. Charles ha bisogno della Ferrari per crescere da tutti i punti di vista e allo stesso tempo la Ferrari ha bisogno del talento e della classe di di Leclerc per tornare competitiva”.