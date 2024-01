Rafa Nadal, i tifosi restano senza parole: la rivelazione spiazza tutti

Il ritorno in campo di Rafa Nadal non è andato come lui stesso e i suoi tanti tifosi speravano. Una notizia dell’ultim’ora rassicura tutti

Non è andata come aveva sognato e desiderato. Rafa Nadal in occasione del suo ritorno in campo sperava di poter tornare sul luogo del delitto, di poter disputare gli Australian Open a un anno esatto di distanza dall’infortunio al tendine ileopsoas rimediato proprio in occasione del primo torneo del Grande Slam.

Invece il trentasettenne fuoriclasse maiorchino ha dovuto alzare bandiera bianca prima del previsto. Un infortunio muscolare rimediato durante il torneo Atp di Brisbane, in cui Nadal aveva superato brillantemente i primi due turni, lo ha costretto a disertare il grande appuntamento di Melbourne e ha gettato al tempo stesso un’ombra sul suo futuro.

Non sono pochi quelli che considerano ormai concluso il lungo e straordinario percorso agonistico del vincitore di ventidue titoli del Grande Slam. In fondo, si pensa, uno come Nadal non ha più nulla di dimostrare e un ritiro dettato da problemi fisici insormontabili non sarebbe una tragedia. Non si stanno però facendo i conti con lo smisurato orgoglio del fenomeno maiorchino che in questo momento a tutto sta pensando fuorché ad appendere la racchetta al chiodo.

Nadal, l’annuncio a sorpresa lascia tutti a bocca aperta: succederà nel 2025

Un’intenzione confermata in toto dal direttore degli Australian Open, Craig Tiley, che ha addirittura avanzato l’ipotesi di una partecipazione di Nadal alla prossima edizione del torneo di Melbourne, quella di gennaio del 2025. Il manager australiano ha dunque escluso, salvo colpi di scena, un possibile ritiro del tennista spagnolo entro la fine dell’anno. Nel corso di un intervento al podcast dell’AO Show, Tiley ha preannunciato la data del ritorno in campo di Nadal in questa stagione: “Sarà pronto, si spera, a febbraio e gli auguro ogni bene“.

Se tutto dovesse andare per il verso giusto l’ex numero uno del mondo potrebbe tornare tra un anno esatto sui campi dell’Australian Open: “Gli ho appena detto che non vediamo l’ora di vederlo a gennaio 2025. Non ha detto di no. La sua reazione è stata: ‘Giocherò se mi sentirò bene e non avrò infortuni, a quel punto tornerò‘”, le dichiarazioni di Tiley che hanno riacceso l’entusiasmo tra i tifosi di Nadal. Il cui obiettivo a breve termine consiste nel riuscire a superare nel minor tempo possibile l’infortunio muscolare accusato a Brisbane.