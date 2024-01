Clamoroso Leclerc, addio Ferrari: annuncio esplosivo

L’addio tra Charles Leclerc e la Ferrari torna un argomento di grande attualità che mette ansia agli appassionati della rossa

Charles Leclerc in futuro potrebbe anche lasciare la Rossa: le opzioni non mancano per il monegasco. Il quadro della situazione che rischia di travolgere la scuderia di Maranello.

La Formula 1 vive un inizio di stagione quanto meno frenetico. Prima ancora di andare in pista per la prima gara ufficiale (il 2 marzo si correrà in Bahrain), i team sono impegnati nei preparativi per la nuova macchina, da presentare al pubblico e agli addetti ai lavori.

La Ferrari ha qualche grattacapo in più: la posizione dei suoi piloti è da valutare con grande attenzione. Il rinnovo di Leclerc è ancora in ballo, il monegasco non ha ancora firmato, nonostante la fiducia espressa dai vertici della Rossa a più riprese. Potrebbe esserci una nuova opzione in ballo, l’affare sarebbe davvero clamoroso.

Svolta Leclerc, l’ipotesi è pazzesca

Il ritardo della firma con la Ferrari è un segnale per gli altri team, Leclerc potrebbe far gola ad alcuni, al netto di un prolungamento che si avvicina da tempo. Uno dei giornalisti inglesi più esperti di F1 come Peter Windsor ha fatto un annuncio che fa discutere proprio in merito al ferrarista. La Formula 1 potrebbe registrare un ribaltone davvero clamoroso, una mossa per il futuro che farà certamente discutere. Leclerc alla Mercedes sostituendo Hamilton è l’ipotesi che prospetta il cronista britannico.

Le dichiarazioni rese su Youtube rendono già l’idea dell’incredibile colpo di scena che potrebbe andare in atto. Windsor ha ipotizzato il tutto partendo proprio dalla Mercedes e da quanto potrebbe accadere in pista. Se il team deluderà nuovamente nelle sue prestazioni, Hamilton potrebbe addirittura ritirarsi e rinunciare all’ultimo anno di contratto previsto per il 2025. Tra dodici mesi, secondo l’ipotesi di Windsor, si libererebbe la monoposto per Leclerc, che diventerebbe così un pilota del team di Brackley. Il pilota monegasco è stato sempre apprezzato da Wolff e Allison, il suo arrivo nel team darebbe anche nuove motivazioni per il futuro. Windsor ha infatti ammesso: “Non credo che Lewis correrà ancora a lungo se la Mercedes non sarà una grande macchina quest’anno. Quindi, potremmo vedere [Charles] Leclerc andare alla Mercedes. Se Lewis dovesse annunciare il suo ritiro abbastanza presto, non sto dicendo che lo farà, ma se la macchina non è molto buona…”.

Leclerc dalla Ferrari alla Mercedes sarebbe un trasferimento davvero importante, che andrebbe a ridisegnare gli equilibri dei top team in Formula 1. A dispetto dei rumors il numero 16 della Ferrari al momento si sta concentrando solo sullo sviluppo della sua macchina: il primo obiettivo è quello di tornare subito alla vittoria e dimostrare di essere ancora convincente alla guida di una Ferrari.