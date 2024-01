UFFICIALE Sorpresa Ferrari: annuncio misterioso

Svolta inaspettata da parte della Ferrari che ha sconvolto tutti ufficializzando le ultime novità: sta per cambiare tutto

Il 2024 dovrà essere l’anno della rinascita per la Ferrari che ha già annunciato grandi novità per quanto riguarda il motorsport. In Formula 1 l’ultimo primo posto grida vendetta visto che risale al 10 luglio del 2022. Si correva in Austria quando dopo una grande prestazione Charles Leclerc riuscì a posizionarsi davanti a Max Verstappen, pilota che da lì a poco si sarebbe laureato campione del mondo.

Gli amanti dei circuiti non vedono l’ora che arrivi la vigilia di San Valentino. Non tanto per amoreggiare con i propri partner quanto per le novità pronte ad essere svelate dalla scuderia di Maranello. Il 13 febbraio, infatti, il cavallino rampante svelerà le future monoposto, due vetture che promettono già scintille. Le nuove Ferrari sono state modificate fino al 95% dei loro componenti assicurando al pilota monegasco e al compagno Carlos Sainz le migliori prestazioni possibili.

E invece per quanto riguarda gli altri settori nei quali è impiegata la scuderia italiana? Di recente attraverso il proprio profilo social ufficiale, la Ferrari ha scelto di svelare al mondo una novità che nessuno si sarebbe mai aspettato. Colpo di scena da parte del noto brand che è pronto ad investire in un settore per lui tutto nuovo.

La Ferrari cambia sport: l’annuncio spiazza tutti

Chi ha fatto un giro sui social di recente e segue le pagine della Ferrari, sarà rimasto a bocca aperta dopo essersi imbattuto nel tanto sorprendente quanto ufficiale annuncio. Anno nuovo, vita nuova per la celebre causa automobilista che ha deciso di andare fuori le righe e di gettarsi nel settore nautico. Il messaggio condiviso sui social è stato piuttosto misterioso e questo non ha fatto altro che suscitare la curiosità dei tifosi.

“Abbiamo fissato un nuovo orizzonte” ha affermato la Ferrari che ha proseguito comunicando che presto inizierà a gareggiare dove non aveva mai fatto. Insomma, sorprendenti ed entusiasmanti sfide attendono la scuderia che presto debutterà in acqua. La cosa che ad oggi si può asserire con certezza, è che il nuovo progetto della Ferrari riguarderà ancora le competizioni sportive.

Voglia di primeggiare in abbondanza per il cavallino rampante che ha tutte le intenzioni di lasciare il segno in questo 2024 appena iniziato. Oltre a dire la sua su pista, come non succede dal 2007 quando è stato vinto l’ultimo Mondiale con Kimi Raikkonen a bordo della monoposto, la Ferrari ha fame di vincere anche in acqua.