Ferrari, il rinnovo non basta: giallo Leclerc

La Ferrari ha annunciato qualche ora fa il rinnovo di contratto di Charles Leclerc. Grande gioia tra i tifosi, c’è un mistero irrisolto

L’annuncio tanto atteso è finalmente arrivato. La Ferrari ha infatti comunicato attraverso una nota ufficiale di aver rinnovato il contratto di Charles Leclerc che ormai era prossimo alla scadenza. Un accordo che da tempo era nell’aria ma il cui ritardato annuncio aveva fatto tremare i tifosi della Rossa.

Alla fine il post pubblicato sui suoi profili social dalla scuderia di Maranello è stato accolto con un profondo sospiro di sollievo dai milioni di sostenitori della Rossa che da questo momento hanno la certezza di vedere il pilota monegasco alla guida della Ferrari per i prossimi anni. Il rinnovo di contratto è dunque arrivato, ma anche intorno a una notizia importante come questa aleggiano dubbi e interrogativi.

Uno su tutti è da subito balzato agli occhi di osservatori e giornalisti: nella nota con cui la Ferrari ha annunciato il rinnovo di Leclerc non è specificata la data di scadenza del nuovo contratto. Tante le ipotesi formulate in queste ore, compresa quella più pessimistica secondo cui il pilota monegasco avrebbe firmato per una sola stagione perché sicuro dell’addio al termine del 2025. In realtà nulla fa pensare a un rinnovo mordi e fuggi, tutt’altro. Una frase pronunciata dallo stesso Leclerc lascia infatti immaginare il contrario.

Ferrari, il mistero della durata del nuovo contratto: le parole di Leclerc rassicurano i tifosi

Charles Leclerc ha dichiarato che indosserà “la tuta della Ferrari ancora per molte stagioni a venire“, escludendo di fatto l’ipotesi di un rinnovo di breve durata. A questo punto è molto più probabile che l’ex pilota dell’Alfa Romeo abbia apposto la sua firma almeno per altri due anni, dunque fino al termine del mondiale 2026. Dunque che motivo aveva la Ferrari di non far conoscere ai tifosi e a tutti gli appassionati di Formula 1 la data del rinnovo di Leclerc?

Un’altra teoria riguarda la necessità di non creare malumori all’interno della scuderia, soprattutto nel rapporto con Carlos Sainz il cui contratto in effetti non è stato ancora prolungato. Il team principal Frederic Vasseur non vuole che vi siano frizioni e invidie tra i due piloti, ma solo una sana e legittima voglia di competere. Sembra poi che l’annuncio del prolungamento di Sainz sia a sua volta imminente. Chissà se in questo caso sarà resa pubblica la data della scadenza…