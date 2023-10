Ferrari, Leclerc annuncia il rinnovo: lo spoiler fa impazzire i tifosi

La Ferrari e Charles Leclerc sempre più vicini, c’è un indizio che fa discutere i tifosi della Ferrari sul fronte del rinnovo

La Ferrari e Leclerc sembrano pronti a siglare un nuovo accordo, una mossa quasi a sorpresa che ormai arriva quando manca un mese alla fine della stagione. Nuove motivazioni spingono le due parti così a continuare il loro rapporto.

È stata questa un’annata dove, tranne che in rare occasioni, si è mantenuto il canovaccio tipico della scuderia di Maranello. La Ferrari ha deluso, dopo aver fatto tanti proclami anche in maniera implicita, il dominio delle Red Bull è ancora duro da scalfire in questo mondo dei motori sempre più caotico.

A farne le spese sono stati i piloti, compreso quel Charles Leclerc pronto al rinnovo. Il pilota monegasco non ha intenzione di andare via, sente di essere riconoscente alla scuderia che lo ha lanciato ed è pronto a legarsi in maniera ancora più duratura alla scuderia italiana.

Leclerc rinnova in Ferrari, i dettagli

La buona prestazione di Monza sembra aver convinto le parti, quando la Ferrari dimostra di girare a pieno può dire la sua. Del resto, serve anche maggior fiducia nelle doti del monegasco, capace di dare il massimo ma solo se sente una grande fiducia intorno, cosa che spesso non è avvenuta. Il pilota ne ha parlato a Nextgen Auto, definendo un po’ difficile fare dei pronostici per il futuro, ma dichiarando di non aver guidato l’auto del 2026 al simulatore.

Ovvero, sarebbe la macchina della sua ultima stagione di fatto sul contratto, ma in cuor suo il monegasco rinnoverebbe o comunque proseguirebbe la sua avventura in Formula 1 anche per il futuro: “Appena guiderò la macchina del 2026 dirà qualcosa di più, al momento è difficile avere un quadro dello sviluppo o altro”. Una sorta di spoiler che fa capire come il pilota sia concentrato proprio sul futuro, la data non è stata detta così a caso.

Il monegasco sarebbe pronto a legarsi al team, del resto anche per questioni logiche preferirebbe rimanere alla Ferrari. Non ha problemi di ambientamento, parla italiano e soprattutto è in buona sintonia tutto sommato con il gruppo. Al di là di qualche critica nel corso dei gran premi, dove spesso parla fin troppo a caldo: puntare su Leclerc oltre il 2026 sarebbe un segnale importante, cosa che con Sainz difficilmente accadrà.