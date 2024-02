“Una delusione”, parole shock contro Sinner: che bufera

Jannik Sinner è tornato in Italia ed è stato accolto come un eroe, eppure delle dichiarazioni che lo riguardano non sono certo passate inosservate

Jannik Sinner, dopo la vittoria degli Australia Open, è rientrato in Italia accolto già a Fiumicino da tifosi in festa. L’altoatesino è perciò tornato in qualità di vero e proprio eroe e è per questo motivo è stato protagonista di incontri ufficiali con le massime cariche dello Stato. A dispetto del periodo positivo sono arrivate anche delle parole su di lui che hanno spiazzato i fan.

Jannik Sinner, domenica 28 gennaio di questo 2024, ha segnato nuovamente la storia del tennis italiano. In una finale che sembrava essere persa contro Medvedev, qualcosa è cambiato dopo due set e il 22enne è riuscito a conquistare il primo Slam della sua carriera.

Motivo questo per il quale è stato accolto al rientro in Italia appunto come un vero e proprio idolo. E motivo anche per cui Amadeus lo ha invitato sul palco di Sanremo per l’edizione che andrà in scena dal 6 al 10 febbraio. Da qui è nato però un vero e proprio caso! Il tennista ha fatto intendere, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, che non avrebbe intenzione di salire sul palco dell’Ariston. Da lì il ‘caso’ che ha portato Amadeus a lanciare, tramite ‘Instagram’, un nuovo messaggio.

“Caro Jannik – ha dichiarato Amadeus – quando ti ho invitato l’ho fatto con il cuore pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo deve includere non deve dividere. La cosa importante è la tua serenità. Non ti volevo mettere in imbarazzo. Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò. L’importante è che tu ti dedichi al tennis”. Ma la vicenda non è finita qui perché poi a dire la sua è stato anche il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi.

Sinner-Sanremo, parla anche il presidente della Federtennis: le parole di Angelo Binaghi

Angelo Binaghi ha infatti riferito in occasione dell’evento ‘Report Sport 2023’ al Foro Italico: “Se Jannik andasse al Festival di Sanremo sarebbe una delusione, ne sarei meravigliato. Tutti andrebbero, ma lui è diverso. Parlo contro i miei stessi interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi”.

Insomma, quest’invito ha generato un clamore forse anche inaspettato. Con il tennista che appare diviso tra chi lo vuole acclamare nell’evento più atteso dagli italiani. E chi, come Binaghi, resterebbe deluso da una sua partecipazione al Festival. La diatriba è ancora aperta ed è in attesa di soluzione finale.