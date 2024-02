Ferrari, Sainz via subito: ha già incontrato una nuova scuderia

La Ferrari ha ingaggiato Lewis Hamilton per il 2025, e Sainz pensa già a dove approdare il prossimo anno: il pilota avrebbe incontrato una nuova scuderia

La Ferrari ha spiazzato tutti con l’annuncio arrivato sull’ingaggio di Lewis Hamilton per il 2025. Il mondiale che inizierà a marzo sarà ancora affrontato con Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma dal prossimo anno il pilota monegasco avrà il 7 volte campione del mondo in Formula 1 con lui in squadra. Una decisione che ha spinto di rimando lo spagnolo a incontrare un’altra scuderia.

La Ferrari, quindi, per dare filo da torcere alla Red Bull e a Max Verstappen ha deciso di ingaggiare dal 2025 un campione come Lewis Hamilton. Il pilota inglese, che ha già vinto la Formula 1 ben sette volte, ha perciò deciso che dirà addio alla Mercedes dopo ben undici lunghi anni insieme.

Dal canto suo, consapevole della stabilità di Charles Leclerc fresco anche di rinnovo con la scuderia di Maranello, Sainz ha immediatamente iniziato a guardarsi intorno. Avrebbe quindi già incontrato un altro team e potrebbe presto trovare l’accordo per il mondiale del 2025. Ecco tutti i dettagli.

La Ferrari punta su Hamilton, Sainz incassa e incontra una nuova scuderia: ecco le ultime

La Ferrari con Leclerc e Hamilton vuole dar vita a una squadra che può dare filo da torcere a chiunque. Attualmente, in Formula 1, l’inglese è il pilota più titolato e anche l’unico, proveniente dall’Inghilterra, ad aver ben 4 mondiali consecutivi: 2017, 2018, 2019, 2020. Il suo primato è stato di fatto ‘messo in crisi’ solamente da Max Verstappen con la Red Bull. L’esigenza è quella di tornare protagonisti. Sia per Hamilton stesso sia per la Ferrari, che ha di rimando rinunciato a Carlos Sainz. Lo spagnolo ha ‘incassato’ il colpo e ha immediatamente e giustamente iniziato a guardarsi intorno.

C’è da dire che per Sainz già la stagione di quest’anno sarà difficile da affrontare psicologicamente, visto che sa di essere con un piede già fuori da Maranello. Però non intende perdere tempo e si è perciò già messo alla ricerca di una nuova scuderia. A tal proposito, secondo la ‘BBC’, ecco che entra in scena la Williams! A fine 2024 il contratto di Alexander Albon ed ecco che si libererà un posto.

Il numero #55 avrebbe già incontrato i vertici della scuderia e ha avviato con essi dei colloqui. In ogni caso, a prescindere da come andrà la trattativa, su di lui c’è l’interesse di diverse Case: Audi, Mercedes e perfino Red Bull con Sergio Pérez in scadenza di contratto.