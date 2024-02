NBA, ribaltone per LeBron James: annuncio sul futuro

Che sia calcio, Formula 1 o basket poco importa: quel che accende gli animi è sempre il mercato! E dopo una leggenda come Hamilton ora è la volta di un’altra stella di tale calibro: LeBron James!

Nel tumultuoso panorama dell’NBA del 2024, anche il leggendario LeBron James si ritrova coinvolto nel vortice delle voci di mercato e degli imminenti scambi. Ad un paio di giorni dalla tanto attesa trade deadline, fissata per giovedì 8 febbraio alle 21, ora italiana, il sussurro del gossip raggiunge livelli inevitabili di intensità.

Il Re, che avrebbe preferito evitare la marea di speculazioni, si è trovato coinvolto, soprattutto a causa dell’intervento deciso del suo agente e confidente, Rich Paul, il quale è determinato a sedare le fiamme del chiacchiericcio. Paul ha dichiarato con solennità a ‘ESPN’: “Non sarà oggetto di scambio, e non abbiamo presentato richieste di cessione”.

Le voci circolanti riguardano anche la deludente stagione dei Lakers e la partita contro i Celtics, vinta senza eccessive difficoltà e senza il contributo di Anthony Davis. James e Davis hanno fatto ritorno nell’arena contro i Knicks a New York, dove il Re ha calcato le tavole del Madison Square Garden, attorniato da una schiera di celebrità che spaziava da Spike Lee in giù.

I Lakers hanno trionfato in modo convincente contro la squadra più accesa della Lega, che prima di questa battuta d’arresto erano reduci da una serie di nove vittorie consecutive. Al termine del match, James ha dichiarato: “È la Mecca del basket. Tanti giocatori, tante squadre, tante epoche. Sono grato di farne parte”.

LeBron James ai Knicks? Ipotesi o realtà?

James ha chiuso la gara con 24 punti e la ventitreesima vittoria su 32 partite disputate nella Grande Mela. Nonostante il successo sul campo, l’attenzione resta focalizzata sul futuro di LeBron. A 39 anni, rimane uno dei protagonisti più influenti dell’NBA. Entro il 29 giugno, dovrà prendere una decisione cruciale: esercitare o meno l’opzione per prolungare il suo contratto con i Lakers anche per la stagione 2024-25, con un ingaggio superlativo di cinquantuno milioni.

“Non ci ho ancora pensato”: è stata la risposta categorica di James ai giornalisti che hanno indagato sui suoi propositi futuri. Successivamente, a New York, ha risposto così a chi gli ha chiesto se avesse mai contemplato l’idea di giocare per i Knicks: “Durante la free agency del 2010, fu una delle opzioni che considerai. Dunque, sì, è stata un’idea che ha attraversato la mia carriera”.

Tuttavia, all’epoca, scelse i Miami Heat e il resto è storia. Il futuro, tuttavia, rimane una pergamena ancora da scrivere, che sia con i Lakers o altrove. Le decisioni di LeBron James vanno ben oltre il campo da gioco. Oltre a essere un atleta straordinario, è anche un imprenditore di successo e un attivista impegnato. Le sue scelte influenzeranno non solo la dinamica dell’NBA, ma avranno un impatto anche al di là delle linee del campo.

In un’epoca in cui i cambi di squadra dei giocatori top sono sempre più frequenti, LeBron James tiene il pubblico con il fiato sospeso. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi anni e se il re continuerà a dominare il palcoscenico dell’NBA con la stessa intensità. Una cosa è certa: il futuro di LeBron James è avvolto nel mistero, e gli appassionati di basket non vedono l’ora di scoprire quale squadra avrà l’onore di avere un campione del suo calibro tra le proprie fila.