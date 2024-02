Tutti di sasso in diretta tv, la frecciata a Sinner lascia di sasso

Sinner sotto attacco in diretta televisiva. Ha punzecchiato il campione altoatesino senza pietà: ecco cosa ha detto.

Una buona fetta di pubblico non riesce ancora a farsene una ragione. Ad accettare il fatto che abbia deciso di declinare un invito così prestigioso. Tanto da sperare, in cuor loro, che sia stata tutta una farsa. E che Jannik, in una delle tre serate del Festival che ancora rimangono, possa scendere la scalinata dell’Ariston, prendersi l’applauso della platea e rivelare che si era trattato solo di uno scherzo.

Non accadrà, naturalmente. Il tennista altoatesino è stato chiaro ed è inutile insistere: vuole allenarsi perché in testa ha solo il tennis e poco gliene importa di sfilate e passerelle varie. La storia si può dire finita, dunque, almeno in teoria. Già, perché in pratica, invece, questa storia continua a prendere per le lunghe.

Benché sia trascorsa oltre una settimana da quando ha ufficializzato la sua volontà di rifiutare l’invito del padrone di casa Amadeus, si parlare ancora con una certa insistenza dell’affaire Sinner a Sanremo. A maggior ragione dopo la tremenda gaffe di Anna Falchi, che aveva puntato il dito contro l’azzurro nella convinzione che il suo prossimo impegno sportivo fosse a maggio e non la prossima settimana. Ma questa è un’altra storia.

È decisamente più attuale, invece, la “polemica” che si è consumata nello stesso luogo del misfatto. Su quel palcoscenico su cui Jannik non è voluto salire. Potrebbe essere successo per caso, o forse no. Sta di fatto che sono in tanti ad essersi accorti della presunta frecciata lanciata all’indirizzo del campione di Melbourne.

Sinner nel mirino: l’ha detto in diretta

In occasione della serata inaugurale della kermesse canora, Amadeus ha avuto il piacere di ospitare all’Ariston un’altra stella dello sport italiano. Non una tennista ma una sciatrice alpina, ovvero Federica Brignone. Questo è il momento clou della stagione dello sci, ma la campionessa ha voluto comunque concedersi una toccata e fuga in Liguria.

Nell’accoglierla, il conduttore del Festival le ha detto quanto segue: “Gli impegni non ti mancano, ma hai trovato il tempo per venirci a trovare”. Potrebbe trattarsi di parole innocenti e sincere, ma a detta di molti spettatori Amadeus le avrebbe scelte, invece, con una certa cura.

Tanti hanno letto in questa frase, infatti, una chiara stoccata a Sinner, che non ha avuto né il tempo e né la voglia (soprattutto la voglia, riservato e per nulla mondano com’è) di recarsi nella città dei fiori per prendersi, per dirla con le parole del direttore artistico, l’abbraccio dell’Ariston. Forse è così, forse no, chi lo sa. Speriamo solo che l’imminente partenza per Rotterdam possa far dimenticare al pubblico di questa ennesima, e per certi versi inutile, polemica sanremiana.