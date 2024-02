Effetto domino Hamilton: firma con la Red Bull

Secondo le voci in circolazione, al pilota sarebbe stato offerto un accordo per tre anni. Ciò significherebbe che il messicano Perez lascerà il team della Red Bull, seguendo la naturale scadenza già prevista dall’accordo, che non sarebbe quindi rinnovato. In occasione della presentazione della vettura Williams FW46, Albon si è lasciato sfuggire alcune dichiarazioni sibilline sull’argomento: “Mentirei se dicessi di non averne parlato, ma se ne occupa il mio entourage. Io penso solo alla guida”. Probabilmente non saranno ancora avanzate le negoziazioni, ma un sondaggio ben dettagliato sarà avventuro.

James Vowles, team principal della Williams Racing, ci ha tenuto subito a sottolineare che il contratto attuale di Alex Albon lo lega alla Williams “per il 2024 e per tutto il 2025”, lasciando intendere che non lo lasceranno partire così su due piedi. Nell’accordo che ha il pilota con la scuderia britannica è presente una clausola di uscita legata alle prestazioni. Tutto è nelle mani delle stesse, come a questo punto rimarca anche il pilota: “Sarà il tempo a decidere”.