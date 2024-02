Frattura di tibia e perone in allenamento, che batosta per l’azzurro

Frattura di tibia e perone: è successo tutto in allenamento e per l’azzurro così come per i tifosi è stata una vera batosta. Le ultimissime

In allenamento è successo quello che non ci voleva: purtroppo l’infortunio è grave e l’azzurro resterà fuori a lungo. L’atleta in questione ha riportato la frattura di tibia e di perone, motivo per il quale la stagione è praticamente finita per lui. Uno shock sia per il diretto interessato che per tutti i suoi tifosi. Ecco le ultime notizie in merito.

L’infortunio grave è arrivato in allenamento e per il campione di sci di fondo non c’è scampo: purtroppo lo stop durerà un’intera stagione. Stiamo parlando di Simone Mocellini, fondista delle Fiamme Gialle, che aveva appena recuperato da un altro infortunio.

Tra novembre e dicembre, infatti, Mocellini è stato lontano dalle piste di sci a causa di frattura dello scafoide carpale sinistro. L’atleta trentino era perciò appena tornato a gareggiare quando, in allenamento, ha subito un’altra pesante batosta. Insieme si sono fratturati infatti sia la tibia che il perone e questo comporterà uno stop molto lungo.

Non un periodo fortunato per lo sci italiano, visto che pochi giorni fa anche Sofia Goggia è stata costretta a fermarsi e a operarsi per una frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra. Adesso anche Mocellini sarà costretto a fermarsi e a armarsi di tutta la sua forza di volontà per rialzarsi e tornare più forte di prima.

Dopo Sofia Goggia anche Simone Mocellini: brutto infortunio per il fondista delle Fiamme Gialle

L’atleta azzurro si è fatto male in allenamento sulle piste canadesi, laddove si stava preparando per la prima sprint che si è tenuta sabato 10 febbraio nella tappa di CdM a Canmore. Per la Coppa del Mondo di sci di fondo prevista appunto dal 9 al 13 febbraio. Purtroppo Mocellini ha perso gran parte della scorsa stagione per l’infortunio allo scafoide carpale ed era appena rientrato per rimettersi in gioco e mostrare tutte le sue qualità. Ma il destino gli ha giocato un altro bruttissimo scherzo.

La diagnosi è stata tremenda e non gli permetterà di prendere parte agli impegni di questo 2024. Un tratto di discesa particolarmente difficile si è infatti ‘messo di traverso’ e Mocellini, dopo aver accidentalmente sfondato le barriere di protezione, si è fermato pochi metri più giù verso valle.