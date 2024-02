Federer e Nadal distrutti, non ci sono neanche: il verdetto è palese

Il verdetto è palese e distrugge Roger Federer e Rafa Nadal, oltre a cogliere alla sprovvista i tifosi dei due tennisti

Quello che è chiaro nel tennis è che Roger Federer e Rafa Nadal sono stati un po’ come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Una rivalità durata anni, che però non è mai sfociata nell’antisportività.

Aver goduto di prestazioni di altissimo livello come quelle offerte da due dei tennisti più forti di tutti i tempi non può che essere stato un piacere. E non si parla di questioni tecniche e su chi sia il migliore, ma proprio per prestigio e bellezza del tennis.

Poi ci sono i pareri, che non sono mai oggettivi, ma lasciano sempre spazio a qualche interpretazione. Anche gli addetti ai lavori nel corso degli anni si sono lasciati andare a giudizi discutibili, ma del resto quando si parla delle qualità o dei difetti di Federer e Nadal non si può non generare discussione.

Come per esempio Patrick Mouratoglou, esperto coach che sui social sta esprimendo dei pareri alquanto divisivi. Dopo aver stilato la classifica dei migliori dritti, escludendo Novak Djokovic, il coach ha reso nota anche la sua Top 5 del miglior servizio. Una classifica che non farà piacere ai fans di Federer e Nadal.

Federer e Nadal fuori dalla Top 5 di Mouratoglou

Nella Top 5 di Mouratoglou, il primo posto è del gigante John Isner con “servizi fulminanti ai quali era difficile rispondere, una tecnica impeccabile. Anche il secondo servizio aveva un rimbalzo notevole”. Per il coach, l’ex tennista statunitense aveva il miglior servizio della storia del tennis.

Al secondo posto c’è Nick Kyrgios. Mouratoglou elogia la sua precisione e la potenza, definendo ‘eccellente’ anche la seconda battuta. Completa il podio Ivo Karlovic: “Tra i migliori battitori della storia per la capacità di trovare angoli con notevole precisione”.

In quarta posizione c’è uno dei migliori tennisti di tutti i tempi, il dominatore dell’erba Pete Sampras: “Pur non essendo alto due metri ha uno dei migliori servizi della storia del tennis con la sua precisione e l’abilità nel lancio di palla”. A completare la Top 5 c’è Goran Ivanisevic, che ‘grazie a questo colpo è riuscito a vincere Wimbledon 2001’.

Insomma, la classifica di Mouratoglou è pazzesca, perché esclude senza pietà Federer e Nadal, ma anche Djokovic e tanti altri tennisti che nel corso della loro carriera si sono distinti per un servizio fantastico.