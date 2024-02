Red Bull ko: l’annuncio spiazza i tifosi

I tifosi della Red Bull non potevano di certo immaginare un tale scenario: ora il team anglo-austriaco trema

La grande favorita per il Mondiale 2024 di Formula 1 è ancora una volta la Red Bull. Lo scorso anno è stato interamente dominato dal team anglo-austriaco, in particolare da Max Verstappen, che ha lasciato a malapena le briciole agli avversari. I tre titoli iridati consecutivi del pilota olandese lo rendono il candidato numero uno alla vittoria anche in questa stagione, anche perché le ultime indiscrezioni parlano di una RB20 ancora più prestante della RB19 che nello scorso Mondiale ha vinto 21 gare su 22.

Tuttavia anche le scuderie rivali hanno lavorato sodo in questi mesi per cercare di ridurre il gap con la Red Bull, che sta vivendo anche un momento non semplice in seguito al caso Horner. Ferrari, Mercedes e McLaren sono le rivali più accreditate, ma suscita curiosità anche la Aston Martin: proprio nella giornata di ieri è stata presentata la nuova AMR24, ovvero la monoposto che verrà data in mano a Fernando Alonso e Lance Stroll in questa stagione.

Proprio quanto emerso nel corso della presentazione viene visto come un segnale d’allarme per la Red Bull: l’annuncio, infatti, ha preoccupato parecchio tutti i fan della scuderia di Milton Keynes. Il team britannico ritiene infatti che la possibilità di acciuffare i campioni del mondo in carica non sia poi così bassa.

Red Bull ko, i tifosi sono senza parole: l’annuncio è chiaro

Dan Fallows, direttore tecnico della Aston Martin, ha lasciato trasparire un certo ottimismo per la nuova monoposto, che presenta alcune somiglianze estetiche proprio con la Red Bull. Secondo Fallows le distanze tra i vari team si stanno riducendo, pertanto immaginare di competere con Verstappen non è più un’utopia.

L’approccio di tutto il team Aston Martin è che la Red Bull è “sicuramente battibile“. Parole forti a margine della presentazione in conferenza stampa, che certificano la grande fiducia che si respira all’interno del team con sede a Silverstone: l’obiettivo è quello di puntare al primo posto. Per farlo, però, la Aston Martin ha scelto di realizzare un’auto competitiva su tutti i circuiti del Mondiale 2024: il target è quindi l’aggiunta di prestazioni alla macchina senza stare a ragionare sulle singole gare.

Solo in questo modo la Aston Martin riuscirà davvero a dare del filo da torcere alla Red Bull e al campionissimo olandese. Il team ha voluto concentrarsi sull’ottenere una vettura utilizzabile e buona per i piloti: “Quanto ci avvicineremo a Red Bull – ha concluso Fallows – sarà una conseguenza di questo”.