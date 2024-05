Serie A, la salvezza in 180′: sei squadre a rischio baratro

Mancano ormai due gare al termine del campionato ma sono ancora diverse le squadre che stanno perseguendo i propri obiettivi stagionali. La corsa salvezza è più aperta che mai, perché sono diverse le squadre che rischiano il baratro della Serie B, che ha ancora altri due posti dopo la retrocessione matematica della Salernitana. La vittoria di ieri dell’Udinese, in casa di un Lecce aritmeticamente salvo, ha mischiato ancora una volta le carte in tavola.

Importanti in questi ultimi 180′ saranno gli scontri diretti: l’Udinese, ad esempio, affronterà Empoli e Frosinone, mentre Cagliari e Sassuolo si sfideranno domenica per quello che sarà un vero e proprio spartiacque. Non tutte le squadre avranno la possibilità di fare il bottino pieno, per questo motivo non bisognerà sbagliare impegni sulla carta facile, come il Verona che avrà la Salernitana, già retrocessa, prima di ospitare l’Inter al Bentegodi. Nulla è deciso e indicazioni importanti potrebbero arrivare già domenica, per una lotta salvezza più agguerrita che mai.

HELLAS VERONA 34 PUNTI

Salernitana in trasferta

Inter in casa

CAGLIARI 33 PUNTI

Sassuolo in trasferta

Fiorentina in casa

FROSINONE 32 PUNTI

Monza in trasferta

Udinese in casa

EMPOLI 32 PUNTI

Udinese in trasferta

Roma in casa

UDINESE 30 PUNTI

Empoli in casa

Frosinone in trasferta

SASSUOLO 29 PUNTI

Cagliari in casa

Lazio in trasferta

Lecce matematicamente salvo

Salernitana matematicamente retrocessa