Pedullà: “Conte-Napoli, c’è stato un incontro a Torino. I dettagli”

Nuovi aggiornamenti importanti da parte di Alfredo Pedullà riguardo il futuro di Antonio Conte: “Il Napoli non smette di pensare ad Antonio Conte, considerato il candidato ideale per dimenticare una stagione orribile. Dopo quanto vi abbiamo raccontato già ad aprile, andiamo oltre: sabato scorso c’è stato un incontro a Torino tra il Napoli (non c’era De Laurentiis….) e l’allenatore che ha voglia di tornare in pista possibilmente in Serie A. Il Napoli ha proposto un contratto da 6,5-7 milioni di base più un paio di milioni di bonus legati alla qualificazione Champions come obiettivo minimo. Dalla stagione successiva i due milioni circa di bonus entrerebbero nella base fissa. Conte non ha fatto nomi sul progetto tecnico, non ha chiodi fissi, ma ha indicato i ruoli da coprire bene (difensore centrale, mezzala, esterno offensivo più erede di Osimhen). Adesso la palla è di ADL che ha incassato il sì di Conte e fino a quando la palla ce l’avrà lui dobbiamo (dovete) portare pazienza. Ma l’incontro torinese è la conferma che il Napoli è assolutamente sul pezzo, in attesa di una decisione positiva. Gli altri nomi, da Pioli a Italiano, oggi sono defilati, i riflettori sono su Conte. E lo stesso Gasperini, che dopo Atalanta-Roma di domenica ha confermato gli ottimi rapporti con ADL, oggi pensa solo al suo club che farà di tutto per non perderlo. Ma questi sarebbero scenari eventualmente dei prossimi giorni, oggi il Napoli lavora forte su Conte. Il Milan? Nulla escludiamo, le cose cambiano da un giorno all’altro, ma fino ad oggi non risultano contatti”.