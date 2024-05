Allerta meteo in Formula 1: Ferrari nei guai

Preoccupazione in casa Ferrari. Le ultime notizie non sono molto rassicuranti e possono cambiare davvero tutto

La prima parte del Mondiale ha lasciato interessanti questioni aperte all’interno della Formula Uno. Max Verstappen e la Red Bull sono i favoriti, ma all’orizzonte c’è tutt’altro che un dominio da parte della scuderia austriaca, visto che le rivali sono apparse in netta crescita e anche da parte della truppa di Milton Keynes si nota un filo di preoccupazione.

Basti pensare che nella prima parte della stagione per due volte a vincere non è stata la Red Bull: in Australia la Ferrari ha dominato sfruttando anche un clamoroso 0 di Verstappen, fermato da problemi ai freni. Nell’ultimo Gran Premio di Miami l’olandese non è andato oltre il secondo posto e a vincere è stata la McLaren di Lando Norris.

Negli ultimi Gran Premi Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno mostrato alcuni alti e bassi, ma in casa Ferrari (sia tra i tifosi che in scuderia) c’è ottimismo. La Ferrari è molto più vicina alla Red Bull e nei prossimi giorni, o meglio nell’imminente Gran Premio di Imola, la scuderia di Maranello porterà nuovi aggiornamenti, molto attesi in quanto la Rossa potrebbe avvicinare notevolmente la Red Bull. Sono ore calde in casa Ferrari e presto potrebbe esserci una svolta alla stagione.

Gran Premio di Imola, una piccola brutta notizia in casa Ferrari

Come riporta ‘F1-News’ in casa Ferrari c’è preoccupazione per il prossimo Gran Premio di Imola, evento dove – a meno di clamorosi colpi di scena – è previsto tempo cupo e tanta pioggia. Una pioggia che condizionerebbe inevitabilmente la gara e renderebbe meno efficaci – almeno per l’occasione – gli aggiornamenti.

La Ferrari tiene molto al Gran Premio di Imola e l’obiettivo è vincere a tutti i costi, riuscendo finalmente a togliersi una grande soddisfazione dinanzi ai rivali. Tra l’altro un successo potrebbe addirittura riaprire la corsa al Mondiale, soprattutto quello a squadre, visto che il dominio di Verstappen resta comunque molto importante.

Da casa Ferrari fanno trapelare comunque una certa dose di tranquillità, la pioggia è prevista solo nel weekend mentre nella giornata di venerdi’ Leclerc e Sainz potranno provare durante le libere in tutta tranquillità. Forse non sarà il massimo per capire l’evoluzione degli aggiornamenti, ma già un buon inizio e in casa Ferrari si resta sereni.

La McLaren ha mostrato una grossa crescita grazie agli aggiornamenti, ottenendo subito una vittoria e sia Vasseur che i piloti sperano in un risultato simile in casa Ferrari, magari davanti ai propri tifosi. Staremo a vedere.