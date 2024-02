Feyenoord-Roma, De Rossi pronto al debutto europeo: “L’anno scorso ero alla festa di mia figlia…”

Quarto capitolo della saga tra Feyenoord e Roma che per la terza volta in tre stagioni consecutive (la seconda in uno scontro andata e ritorno) si scontrano in una fase ad eliminazione diretta delle coppe europee. Nel 2022, il primo atto fu la finale di Conference League, lo scorso anno poi le due squadre si sono ritrovate una contro l’altra nei quarti di finale di Europa League. Oggi, alle 18:45, ecco di nuovo la sfida tra Roma e Feyenoord, questa volta valido per il playoff di Europa League.

Sarà un’ottima occasione per la Roma di riprendersi e riscattarsi dopo il ko subito in casa contro l’Inter.

Daniele De Rossi, pronto al debutto europeo sulla panchina della Roma

Ieri a Rotterdam, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi è andato in conferenza stampa prima della gara contro i Campioni d’Olanda. De Rossi è apparso molto contento del suo esordio in panchina in una competizione europea. E a proposito di questo esordio, DDR racconta un piccolo aneddoto: “Sono contento di esordire così in Europa, non era molto preventivabile tempo fa. Il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia, un anno fa l’avevo passato alla sua festicciola, un paio di ore prima mi avevano esonerato”. Solo un anno fa, il 14 febbraio 2023, De Rossi lasciava la panchina della SPAL dopo un’esperienza non felice.

L’assenza al compleanno della piccola Olivia spera, De Rossi, possa essere proficuo: “Mi dispiace di non essere lì con Olivia, ma l’umore diciamo è opposto. E devo essere quindi anche grato. Bisogna fermarsi a volte, capire che siamo fortunati, non ricordarci solo quando le cose vanno male. Sono contento, soddisfatto, vorrei approfittarne”.

L’ex capitano della Roma in campo, con la sua squadra del cuore, ha vissuto tante battaglie. A livello europeo, oltre a cocenti come il famoso 7-1 di Manchester, ha avuto ance grandi soddisfazioni. La più bella l’ha scelta lui stesso: “Poi, ovvio, se devo scegliere un episodio, forse perché è anche quello più recente, Roma-Barcellona 3-0 è stata una notte indimenticabile. Per la forza dell’avversario, per la condizione psichica dell’Olimpico, l’acustica, è stata una notte assurda, quindi sceglierei quella”.

La gara di questa sera

Sul match di questa sera, il tecnico della squadra giallorossa ha invitato tutti all’attenzione. Nonostante la Roma alla fine sia uscita vincitrice dagli scontri con il Feyenoord, la squadra olandese è sempre ben allenata e in possesso di grandi qualità tecniche. D’altronde lo testimonia anche il buon percorso in Champions League, nonostante l’eliminazione. DDR ha dimostrato di saper leggere bene le caratteristiche degli avversari in queste settimane alla guida della Roma.

Infatti ha confermato di aver approfondito la conoscenza dell’avversario in queste settimane: “È una squadra che ho studiato perfettamente nelle ultime settimane. Mi aveva impressionato quando l’avevo vista all’Olimpico nell’ultima partita di Europa League. Gioca bene a calcio e ha giocatori molto interessanti. Soprattutto sugli esterni ha interpreti di grandissima qualità e di gamba. Ho grande rispetto per come giocano e per i loro calciatori. Al di là del fatto che ha sempre vinto la Roma, c’è sempre stato grande equilibrio in campo, mi aspetto una partita difficile”.