Ha aspettato troppo: strappato il contratto di Sainz

Il futuro di Carlos Sainz è un argomento molto dibattuto in Formula 1. Sin qui ancora poche certezze su quale Scuderia riuscirà a ingaggiarlo

L’annuncio relativo all’arrivo in Ferrari di Lewis Hamilton lo ha destabilizzato ma fino a un certo punto, poiché in pista Carlos Sainz ha continuato a gareggiare come se nulla fosse successo. Era il minimo che doveva fare e lo ha fatto sempre con il sorriso sulle labbra, nonostante la delusione per il mancato rinnovo sia stata difficile da superare.

Ora vedremo quale Scuderia riuscirà a ingaggiarlo con un progetto che deve convincerlo non solo economicamente ma anche per quanto riguarda le prospettive a medio lungo termine. A lui interessa, come è noto, vincere un mondiale, dato che questo è il sogno che vorrebbe realizzare per far felice i suoi tifosi e il padre Carlos Sainz Sr che in tema di vittorie ne sa qualcosa.

Intanto, mentre Sainz valuta le possibili offerte, l’Audi, una delle Scuderie che è in trattativa con il madrileno da mesi, sembrerebbe aver deciso cosa fare per assicurarsi la sua prima coppia di piloti.

Formula 1, in Audi al posto di Sainz? L’indiscrezione

Il mercato dei piloti di F1 è noto per essere molto condizionato dagli umori dei vertici dei team. Per quanto riguarda la situazione di Sainz, si può dire che almeno tre Scuderie lo seguono con attenzione: oltre alla sopracitata Audi, anche Mercedes e Red Bull lo osservano per offrirgli un sedile dal 2025 in poi.

Toto Wolff della Mercedes ha già avuto diversi contatti col suo entourage, ma le divergenze tra le parti sembra siano evidenti: Wolff gli ha offerto un solo anno con l’opzione per il secondo. Sainz, invece, vorrebbe rimanere il più a lungo possibile per dare vita a un progetto importante. Quanto alla Red Bull, anche qui contatti in corso in attesa di capire cosa ne sarà di Sergio Perez, il cui contratto è in scadenza a fine anno.

Tornando all’Audi, potrebbero profilarsi diversi problemi tra Sainz e il suo potenziale accordo con la Scuderia. Infatti, stando a diverse fonti come Elgoldigital.com, i tedeschi potrebbero optare per un altro pilota come Esteban Ocon qualora i tempi della decisione di Sainz dovessero allungarsi ulteriormente.

D’altronde, Audi non avrebbe più tempo da perdere ed entro l’estate dovrebbe annunciare la sua line up di piloti. Un posto l’ha già occupato Nico Hulkenberg, trasferitosi dalla Haas alla Sauber, in attesa dell’inizio della partnershipt di quest’ultima con Audi.