Lacrime difficili da trattenere: il ricordo di Vialli del bomber è commovente

Gianluca Vialli resta un punto di riferimento importante nel calcio italiano con un ulteriore ricordo che emoziona i tifosi.

La figura dell’ex calciatori ispira gli sportivi in campo e i tifosi, la sua scomparsa non ne ha cancellato il ricordo, anzi. C’è un nuovo messaggio che fa riflettere e pensare all’ex bomber con commozione.

Il mondo del calcio, ormai più di un anno, ha perso un leader formidabile, un uomo che ha affrontato lo sport e la vita sempre a testa alta. Il ricordo di Gianluca resta così ancora oggi un modo per commuoversi da parte dei tifosi, l’ex attaccante è stato a lungo protagonista per i suoi gol ma anche per il messaggio sociale di forte intensità.

Vialli ha affrontato la malattia con coraggio, non gli ha impedito di poter essere ancora un esempio da cui prendere spunto. La sua avventura vissuta a Euro 2020 è rimasta nel cuore degli italiani e, proprio guardando a quanto fatto nella rassegna continentale, è arrivato il ricordo di chi gli è stato particolarmente accanto.

Il bomber ricorda Vialli, il messaggio è commovente

La vittoria della Nazionale a Euro 2020 ha avuto come protagonista Gianluca Vialli che, insieme a Roberto Mancini, ha saputo plasmare un gruppo granitico, capace di saper affrontare ogni tipo di difficoltà. Non c’erano titolari e riserve, quanto dei calciatori italiani pronti a tutto. E fra questi c’era anche Andrea Belotti, ha ricordato il capodelegazione di qualche tempo fa e ha avuto davvero parole speciali nel ricordarlo.

L’attaccante passato recentemente alla Fiorentina è stato intervistato da QS e ha ricordato con piacere una guida fondamentale dello sport italiano: “Gianluca Vialli, con le parole, i suoi gesti e i suoi fatti, ci dava quella forza in più. Potevamo rimanere delle ore ad ascoltarlo, ci entrava dentro. Ci ha dato la spinta per raggiungere la vittoria, è stato un maestro di calcio e di vita”.

Il pensiero di Belotti è stato condiviso e apprezzato dai tifosi, è un centravanti che ha preso spunto proprio da Vialli nel corso della sua carriera, come già dichiarato anche in passato. L’attaccante gigliato, con le dovute proporzioni, ricorda proprio l’ex attaccante di Samp e Juve per la generosità che mostra in campo nonché per la capacità di segnare gol difficili coordinandosi con grande qualità.

Le rovesciate di Vialli sono ancora oggi riviste sui social, Belotti ne trarrà spunto e proverà a replicarle nella sua esperienza alla Fiorentina. Un exploit con la maglia viola in questi mesi potrebbe consentirgli di rientrare in corsa per le convocazioni in Nazionale: il gallo vuole difendere il titolo europeo conquistato a Londra grazie a un maestro di campo e di vita.