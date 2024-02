Mossa a sorpresa in F1: torna Flavio Briatore, colpo di scena

Flavio Briatore può tornare in Formula 1? ll diretto interessato non ne parla, ma la foto fa pensare

Stare lontano dai circuiti per uno che ha vissuto per anni a pane e motori appare difficile. Il richiamo dei circuiti a volte torna a farsi sentire con decisione, per questo si arriva a pensare che fare da spettatore alle gare non possa bastare più. Una sensazione simile sembra rispecchiare appieno la storia di Flavio Briatore, che ha condiviso con uno come Michael Schumacher i suoi primi successi, arrivati poco prima dell’approdo del tedesco alla Ferrari.

L’imprenditore non ha mai parlato apertamente, almeno negli ultimi anni, di un suo possibile approdo nel Circus, ma la possibilità che questo accada potrebbe non essere così remota. A farlo pensare è una foto che alimenta la voce.

Si tende spesso a considerare la Formula 1 come un ambiente tradizionalista, che guarda in modo poco favorevole ai cambiamenti, sia a livello dirigenziale sia a livello di piloti. Poter contare su vertici che sappiano creare un giusto mix tra competenza ed esperienza non può però che essere importante per far sì che tutto il settore possa crescere.

In questa categoria non può che rientrare Flavio Briatore, nonostante non abbia un ruolo attivo nel Circus ormai da anni. Una foto pubblicata sui social proprio dall’imprenditore farebbe pensare alla possibilità che lui possa rilanciarsi con un ruolo importante.

Briatore e il ritorno in Formula 1? Tutto può accadere

Nello scatto lo vediamo in compagnia non di uno qualunque, bensì di Toto Wolff, team principal Mercedes, che potrebbe essere già alla ricerca del sostituto di Lewis Hamilton, pronto ad approdare alla Ferrari a partire dal 2025. Prendere il posto di uno che ha vinto sette titoli non è semplice, per questo la scuderia tedesca potrebbe puntare su un pilota di grande esperienza, perché quindi non uno come Fernando Alonso di cui l’italiano è l’agente?

Briatore è anche un grande amico dell’asturiano, per questo non può che conoscere i suoi piani per il futuro, l’idea di chiudere la carriera in una realtà importante come il team tedesco non può che stuzzicarlo.

Certamente la scelta di Briatore di pubblicare il suo scatto con Wolff mentre stavano facendo colazione a Montecarlo non dà l’idea di qualcosa che i due volevano potesse restare segreto. Anzi, non è escluso che questa scelta abbia un intento ben preciso, non legato esclusivamente a un interesse della Mercedes nei confronti di Alonso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

L’imprenditore, infatti, potrebbe avere utilizzato questo escamotage, ben sapendo quanto i social possano fare rumore, per mandare un messaggio alla Aston Martin e sottolineare quanto al suo assistito non manchino gli estimatori. Anzi, essere corteggiato da una realtà come le Frecce d’Argento non può che essere motivo di orgoglio per uno come lui, che ha ormai superato più di 40 anni, ma che non sembra essere intenzionato a smettere in tempi brevi.

L’asturiano ha sottolineato di essere al momento l’unico pilota ad essere stato campione in passato, ma ancora in grado di attirare sponsor, per questo ingaggiarlo potrebbe essere importante per ogni scuderia. Tutto può quindi ancora accadere, nonostante lui abbia riferito di voler essere corretto e di voler dare la priorità a chi ha puntato su di lui anche nella stagione che sta per iniziare.