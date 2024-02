Nadal esce allo scoperto: ha spiazzato i fan

Rafa Nadal resta un campione molto discusso, le sue ultime dichiarazioni stanno dividendo i fan nel mondo del tennis.

Lo spagnolo rimane un personaggio di peso nel mondo tennistico, i tifosi ne attendono il suo pieno recupero ma fa parlare anche per un’opinione alquanto particolare in questo momento storico.

Il tennis mondiale attende sempre con grande impazienza il recupero di uno dei suoi campioni più conclamati. Rafael Nadal ha giocato poco nell’ultimo anno, nel 2023 ha disputato solamente quattro incontri per poi operarsi alla schiena. Nel 2024 ha già tentato un primo ritorno in campo, si è esibito a Brisboune prima di alzare bandiera bianca, rinunciando agli Open di Australia per proseguire ora il suo recupero.

Nadal ha annunciato come tornerà presto in campo, pur saltando il prossimo torneo di Doha, ma fa discutere anche per una dichiarazione decisamente insolita. Il campione non è stato reticente quando ci sono dei temi sociali in ballo.

Nadal e le donne, la rivelazione colpisce

Il parere dello spagnolo è diventato un argomento di discussione importante in campo sportivo e non. Al programma El Objetivo, il vincitore di ventidue slam ha stupito per le sue dichiarazioni per quanto riguarda la parità del genere da applicare in campo tennistico. Nadal ha spiegato il suo punto di vista, dividendo un po’ tutti gli appassionati: “Gli investimenti nello sport femminile dovrebbero essere gli stessi che in campo maschile, ma gli stipendi no”.

Lo spagnolo ha spiegato così quale sia il suo pensiero, la parità di genere dovrebbe avvenire per le opportunità da mettere in campo e non sugli emolumenti. Lo spettacolo e la mole di interesse per Nadal non è uguale, il campione ha sottolineato anche tutto ciò facendo degli esempi: “Un uomo e una donna meritano le stesse opportunità, non sono ipocrita ma per me il termine del femminismo è stato portato agli estremi”. È una distinzione che riguarda i campioni soprattutto: “Serena Williams, se brava, deve guadagnare di più, non è giusto che i premi siano in parità: se le donne meritano di intascare più degli uomini, ben venga”.

Nadal ha sottolineato come nel tennis la meritocrazia e l’uguaglianza siano già arrivate da tempo, la parità salariale resta un argomento di discussione. La federazione tennistica mondiale punta di uniformare tutti i tornei partendo dal 2027 ma non sarà comunque facile, considerando anche questa presa di posizione di Nadal a cui potrebbe aggiungersi anche quella degli altri campioni. Guadagnare in base al talento e non per dei criteri di parità di genere sarà un tema ancora molto analizzato.