‘Segreti’ Ferrari e caso Sainz: svelato tutto

La situazione che riguarda Carlos Sainz sta facendo preoccupare molto il team Ferrari: il rischio è che i ‘segreti’ sfuggano da Maranello

Mancano ormai due settimane all’inizio del Mondiale 2024 di Formula 1 e tutte le scuderie si stanno preparando per farsi trovare pronte al primo weekend in Bahrein. Tra i team più attesi dai tifosi c’è ovviamente la Ferrari, che nei giorni scorsi ha presentato la sua nuova monoposto, la SF-24. La vettura ha già raccolto molti consensi dal punto di vista estetico e sembra poter dare anche grandi garanzie in termini di competitività: lo stesso Vasseur ha ammesso che i risultati emersi dal simulatore lasciano ben sperare, anche se poi bisognerà vedere se questi dati verranno confermati in pista.

Il clima che si respira nella scuderia di Maranello è dei migliori, ma un aspetto lascia ancora qualche dubbio ai tifosi. Per Carlos Sainz sarà una stagione molto strana: il pilota spagnolo dovrà lasciare la Rossa al termine di questo Mondiale per far posto a Lewis Hamilton, che nel 2025 andrà a formare con Charles Leclerc quella che in molti già ritengono la miglior coppia del Circus.

Vasseur, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Maranello, si è detto certo che Sainz darà tutto sé stesso per raggiungere gli obiettivi prefissati in questo 2024. Lo stesso pilota iberico, in un’intervista di qualche giorno fa, ha rassicurato i tifosi della Rossa: Sainz ha infatti detto che proverà a vincere il Mondiale, così da lasciare un ricordo meraviglioso a tutti i fan ferraristi.

Anche Carlo Vanzini, opinionista Sky e telecronista, è convinto che alla fine la Ferrari e Sainz troveranno un equilibrio. Tuttavia è inevitabile che lo spagnolo verrà meno coinvolto nello sviluppo della vettura per la stagione 2025, in modo tale da non lasciare che i segreti vengano esportati altrove. Al di là di questo aspetto non ci sono dubbi sul fatto che Sainz correrà al massimo in questo campionato ormai alle porte.

D’altronde è una situazione che a Maranello è stata già vissuta: proprio il giornalista sportivo ha ricordato a Sky Sport F1 che nel 2020 Vettel corse in Ferrari pur sapendo che a fine anno avrebbe dovuto lasciare il posto a Sainz. Lo stesso fece anche il pilota madrileno, che disputò un’ottima stagione con la McLaren centrando anche un secondo posto a Monza.

Vanzini ha poi ricordato che Sainz lo scorso anno è stato l’unico a spezzare il dominio della Red Bull, anche se solo per una gara: la vittoria di Singapore è ancora ben impressa nella mente di tutti i seguaci del Cavallino rampante. La speranza è di vedere ancora lo spagnolo sul gradino più alto del podio assieme alla scuderia Ferrari.