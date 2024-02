Sinner-De Minaur, streaming e diretta tv Atp Rotterdam: dove vedere la finale

Sinner-De Minaur è la finale dell’Atp di Rotterdam 2024. Tutte le indicazioni su dove vederla in streaming e in diretta tv oggi

Un anno dopo, Jannik Sinner è ancora in finale all’Atp Rotterdam. Tanto è cambiato però rispetto a dodici mesi quando l’azzurro usciva sconfitto dall’epilogo con Daniil Medvedev in tre set.

Il Sinner di oggi è un altro tennista, finalmente vincente e già nella storia del tennis italiano. Dopo l’indimenticabile trionfo all’Australian Open, primo titolo Slam della carriera, l’azzurro ha conquistato un altro risultato pazzesco. Con la finale raggiunta a Rotterdam – indipendentemente dal suo risultato – Jannik è diventato il nuovo numero tre del ranking Atp, preceduto solo da Djokovic e Alcaraz.

Mai nessun tennista italiano era arrivato così in alto nella classifica mondiale. Sinner condivideva il precedente record, con la quarta posizione attuale, insieme a Adriano Panatta, quest’ultimo classificato a ridosso nel podio nell’annata di grazia 1976 nella quale è riuscito a vincere Roland Garros, Internazionali d’Italia e Coppa Davis.

Fatta la storia, ora bisogna completare l’opera magari con un’altra vittoria nella finale dell’Atp di Rotterdam che opporrà Sinner, oggi dalle 15.30, all’australiano Alex De Minaur, avversario che evoca bei ricordi al tennista azzurro.

Sinner-De Minaur, dove vedere la finale dell’Atp di Rotterdam

Contro De Minaur, Sinner ha conquistato tre delle sue più importanti vittorie in carriera. La prima, nel 2019, alla finale delle Atp Next Gen di Milano. Le altre due, ce le ricordiamo bene tutti ovvero quella nella finale del Masters di Toronto dello scorso agosto e nell’altro nel match di singolare della finale di Coppa Davis, Italia-Australia, che ha consegnato agli azzurri il punto decisivo per la conquista dell’Insalatiera d’argento.

Sei i precedenti totali tra Sinner e De Minaur, tutti vinti dall’azzurro. Gli altri tre, oltre a quelli citati, sono stati disputati all’Atp di Sofia, agli ottavi dell’Australian Open ’22 e al secondo turno del Masters di Madrid, sempre nel 2022.

La finale dell’Atp di Rotterdam tra Sinner e De Minaur è un’esclusiva di Sky Sport che trasmetterà l’evento dalle 15 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Gli abbonati a Sky possono vedere la partita in streaming tramite SkyGo, selezionando i canali citati dall’apposito menù o direttamente dalla finestra presente nella home page dell’applicazione.

Streaming disponibile anche per gli abbonati al pacchetto sport di NowTv, la piattaforma di Sky che trasmette tutte le esclusive dell’emittente. Su NowTv ci si può abbonare anche a ridosso del match, attivando il ticket di abbonamento mensile con possibilità di disdetta al termine del mese stesso.