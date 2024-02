Hamilton in Ferrari, la confessione del rivale: in pochi ci credono

Il trasferimento di Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025 continua ad animare il dibattito in Formula 1. Il grande rivale stupisce tutti

Il trasferimento del secolo, così è stato definito il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal Mondiale 2025. Un annuncio improvviso quanto deflagrante che ha riportato un campione del mondo a Maranello dieci anni dopo l’approdo di Sebastian Vettel dalla Red Bull.

Indubbiamente sarà una stagione surreale quella che attende Sir Lewis, al suo ultimo anno con la Mercedes, scuderia che gli ha permesso di vincere 6 dei 7 titoli Mondiali in Formula 1. Stessa situazione per Carlos Sainz che, dalla possibile conferma alla Ferrari, si è ritrovato senza una squadra per l’anno prossimo.

Tutti promettono impegno, tutti vogliono vincere ma è inevitabile non pensare alla situazione che è già stata definita per il prossimo Mondiale. In quello che sta per cominciare, invece, tutto dovrebbe essere come prima con la Red Bull grande favorita e Verstappen candidato al quarto titolo consecutivo, traguardo che lo consacrerebbe ulteriormente tra le leggende della Formula 1.

Hamilton alla Mercedes, sentite cosa dice il rivale

A proposito di Red Bull, sono giornate piuttosto movimentate dalle parti di Milton Keynes. Il caso Chris Horner non è affatto chiuso. Incombono accuse pesanti sul team principal (ovviamente ancora tutte da dimostrare) che attende il verdetto dell’indagine interna scaturite dopo le rivelazione di una dipendente per presunti comportamenti inopportuni nei suoi confronti.

Horner ha respinto ogni addebito ed è apparso sereno e sorridente nel filming day effettuato dalla Red Bull a Silverstone. Occasione nella quale, Horner ha risposto anche alle domande dei cronisti. Inevitabile un accenno all’affare Hamilton-Ferrari, trasferimento che ha colto di sorpresa anche lo stesso manager britannico.

Horner ha espresso comunque un commento positivo sulla vicenda. Se Verstappen ha definito “cool” il trasferimento di Hamilton in Rosso, il team principal Red Bull lo ritiene “eccitante”. “Siamo tutti rimasti sorpresi dal passaggio di Lewis alla Ferrari – spiega Horner – ma evidentemente ha capito che gli è più utile rispetto a rimanere dove si trova.”

Nonostante la grande rivalità che li ha divisi nelle ultime stagioni, Horner ha elogiato le scelte di Hamilton: “Lewis ha dimostrato di non essere timoroso nel prendere decisioni coraggiose. Anche il passaggio dalla McLaren alla Mercedes non sembrava giusto ma si è rivelato tutt’altro. Vederlo alla Ferrari è piuttosto eccitante.”

Eccitante e – sperano i tifosi Ferrari – anche vincente. Del resto Hamilton non ha fatto questa scelta per accontentarsi di una posizione da rincalzo.