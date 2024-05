Roma, De Rossi: “Dybala? Finché sta bene gioca. Non giocheranno gli stessi 11 di giovedì”

Vigilia di Roma–Juventus per l’allenatore giallorosso, Daniele De Rossi, che dopo il ko dell’Olimpico in Europa League contro il Bayer Leverkusen ha presentato il match contro i bianconeri.

“Oggi faremo altre analisi sulla condizione fisica, con qualche problemino dopo l’ultima partita. Difficile preparare una gara da giovedì a domenica, sia dal punto di vista tattico, tecnico, che fisico ma questa squadra è abituata ad andare fino in fondo in Europa, da diversi anni. Dobbiamo essere pronti a fare altre grandi partite”.

“Allegri si affronta con grande rispetto, ha fatto la storia del calcio italiano e continua a guidarla al livelli alti. Provo simpatia con lui, giocava con mio padre. La Juve ha passato un periodo non positivissimo nei risultati, gare molto buone, altre meno buone, sicuramente vorranno mettere il punto sul discorso Champions”.

Dybala? “A volte non voglio dare io troppe informazioni sulla formazione, oggi veramente non so come stiano i giocatori. Oggi faremo un allenamento non troppo pesante, domani faremo una piccola rifinitura di 30-40 minuti che di solito non facciamo. Mi riservo anche con loro per dire la formazione per sapere come stanno. Paulo sta bene comunque, finché sta bene, lo faccio giocare”.

Formazione? “Dovremo fare delle scelte, non potranno giocare gli stessi 11 di giovedì ovviamente e giovedì prossimo non giocheranno gli stessi 11 di domani, ma non molliamo nulla”.