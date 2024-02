“Sollievo…”: Marquez, il retroscena che spiazza la MotoGP

L’ultimo retroscena su Marc Marquez ha spiazzato tutti i fan della MotoGP: il ‘sollievo’ provato dal campionissimo spagnolo fa discutere

Gli appassionati di MotoGP attendevano con ansia i test di Sepang per cominciare a capire a che punto sono le varie moto e quali saranno i protagonisti che si contenderanno la vittoria nel Mondiale 2024. I riflettori erano puntati soprattutto su Marc Marquez, alla sua seconda uscita con la Ducati del team Gresini dopo i test di Valencia dello scorso novembre.

Alla fine il campionissimo spagnolo è riuscito a concludere i test con un buon sesto tempo: la Gresini Racing può essere soddisfatta per come sono andate queste prove, visto anche il quarto posto centrato da Alex Marquez. Come ha ammesso l’otto volte campione del mondo i test in Malesia sono andati in crescendo: dopo la fatica del primo giorno il pilota iberico ha trovato molta più confidenza con la sua Ducati, anche se il team preferisce non lasciarsi andare a facili entusiasmi.

Frankie Carchedi, capotecnico di Marc Marquez nel team Gresini, ha infatti invitato a mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare per portare Marquez a un livello sempre più alto. L’ex ingegnere di pista di Joan Mir alla Suzuki ha rilasciato un’intervista al sito ‘Crashnet’ dove ha parlato proprio dell’importanza di fare un passo alla volta, con la consapevolezza che per trovare il passo giusto serviranno almeno tre o quattro gare.

Retroscena Marquez: il ‘sollievo’ che lascia senza parole i tifosi

Parole che deludono un po’ i fan di Marquez, che speravano di vedere il proprio idolo fin da subito competitivo con la Ducati. Probabilmente quel sorriso sfoggiato dal 30enne di Cervera subito dopo i test di Valencia ha ingannato un po’ tutti.

Proprio Carchedi ha voluto precisare che quel sorriso mostrato da Marquez dopo essere sceso dalla moto era più che altro dovuto al “sollievo” di aver provato per la prima volta la Desmosedici. Carchedi ha poi aggiunto di aver compreso cosa significhi avere uno come Marquez in squadra.

Il capotecnico ha infatti confessato di aver avvertito una forte pressione proprio a Valencia, come se ci fossero 500.000 persone ad aspettare fuori: “Lì mi sono reso conto di cosa rappresenta Marc come sportivo e professionalità“, ha detto Carchedi, che si è detto certo che per raggiungere la piena competitività servirà solo un po’ di pazienza: “Via via si andrà crescendo“.