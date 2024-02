Verstappen-Mercedes: Max allo scoperto

Il campione in carica Max Verstappen ha vuotato il sacco sulla Red Bull e sulla Mercedes: ecco come stanno le cose

Amanti dei motori finalmente in festa, la nuova Formula 1 sta per cominciare e la sensazione è che se ne vedranno delle belle. La stagione prossima a partirà farà da anticamera a quella che sancirà il passaggio, a dir poco epocale, di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Una buona notizia per gli affezionati della scuderia di Maranello, un po’ meno per la casa automobilistica tedesca che è invece alle prese con la ricerca del sostituto.

Tutti intanto sono a caccia di Max Verstappen che a bordo della Red Bull non ha lasciato scampo agli avversari ma solo qualche briciola, specialmente alla Ferrari che non riesce a portarsi a casa un Mondiale da quasi 20 anni. L’ultima volta fu nel 2007, all’epoca a bordo della monoposto italiana c’era Kimi Raikkonen. La scelta è ricaduta su Hamilton con la speranza proprio di rompere questa specie di sortilegio.

Naturalmente le avversarie non staranno a guardare e si impegneranno al massimo pur di mettere i bastoni tra le ruote alla rossa. Nel frattempo, è spuntata la verità sull’asse Red Bull-Mercedes: a parlare della scuderia teutonica è stato proprio il campione olandese che con le sue dichiarazioni sta facendo discutere il pubblico ormai da ore.

Verstappen senza filtri: ecco cosa pensa della Mercedes

Nelle scorse ore un po’ tutte le scuderie hanno presentato al mondo i loro nuovi bolidi, tante aspettative per la Red Bull che spera di potersi a casa il suo terzo titolo consecutivo. Grandi speranze anche da parte dello stesso Verstappen che, intervenuto ai microfoni ufficiali della F1, non ha risparmiato nemmeno le frecciatine ai rivali. Specialmente nei confronti della Mercedes.

Nessun trasferimento in Germania in vista per lui che sembra più che altro intenzionato a battere ancora una volta i suoi rivali. Sensazioni positive da parte di Verstappen che alla domanda sullo stile Mercedes, e sulle fiancate rifilate ogni tanto dai suoi piloti, ha ammesso di non essere rimasto positivamente colpito “Fiancate stile Mercedes?No, sono stile Red Bull. Sì, aggressivo, ma in maniera misurata“.

Risposta piccata da parte del campione olandese che non sembra essere rimasto colpito dalla scuderia di Hamilton e compagni. Per il pilota Red Bull il modo di fare della Mercedes non è quindi quello da perseguire. Se il buongiorno si vede dal mattino, la Formula 1 2024 è già tutta da vivere.