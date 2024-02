Classifica ribaltata in Formula 1, Ferrari davanti alla Red Bull

Niente da fare per la Red Bull che ha ceduto nuovamente il passo alla Ferrari, la scuderia di Maranello che pare avere pochi rivali.

Era da un po’ di tempo che non si vedeva un campionato di Formula 1 così ricco di colpi di scena, e il bello è che i giochi devono ancora iniziare. In questi giorni le varie case automobilistiche hanno deciso iniziare a prendersi la scena, in vista della prima tappa in Bahrein del primo fine settimana di marzo, e hanno svelato agli esperti e agli appassionati quelle che saranno le vetture che presto si contenderanno il Mondiale in pista.

Fari puntati sulla Ferrari, sempre presente in F1 ma non più la scuderia da battere, e soprattutto sulla Red Bull che in questi ultimi due anni ha dimostrato di non avere rivali. Merito del campione Max Verstappen e di vetture all’avanguardia capaci di fare invidia. La sensazione ad oggi, tuttavia, è che il divario tra le due aziende si sia ampiamente ridotto.

O almeno questa pare essere la speranza di tutti i tifosi che sono stufi di vedere il cavallino rampante arrancare e accontentarsi di qualche podio ottenuto durante la stagione. La fame per la Ferrari è quella di vittoria e, se il buongiorno è vero che si vede dal mattino, i presupposti sono già quelli buoni. Il pubblico non ha dubbi sulle potenzialità della scuderia di Maranello.

Ferrari batte Red Bull, colpo di scena in Formula 1

Insomma, possibili ribaltoni in vista dunque in Formula 1? A oggi non rimane che aspettare e vedere cosa dirà l’asfalto. Nel frattempo il portale Racingnews365 ha deciso di chiedere agli utenti di votare quella che secondo loro è l’automobile migliore di quest’anno. Prendendo in considerazione sì le parti tecniche ma soprattutto quelle estetiche e a quanto pare la Ferrari ha ancora pochi rivali.

Niente da fare la Red Bull che in questa speciale classifica si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio. La scuderia di Verstappen, con il 17,4% di preferenze, si è portata a casa una virtuale medaglia di bronzo. Complici anche alcune modifiche nell’aspetto giudicate un po’ troppo scarne dai tifosi.

Secondo posto di prestigio per la Ferrari che dimostra di essere ancora una delle macchine più apprezzate, secondo posto ottenuto con il 24% delle preferenze per il cavallino rampante che ha però visto un’altra scuderia finire in cima a questa particolare graduatoria. Il pubblico sembra infatti preferire ancora la Mercedes, primo posto per i tedeschi con il 27,7% dei voti totali.