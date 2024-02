Commozione incontenibile: Berrettini trattiene a fatica le lacrime

Matteo Berrettini non è certamente uno facile alla commozione, ma ci sono situazioni in cui anche uno come lui può faticare a trattenersi.

Essere il più possibile imperturbabile non può che essere fondamentale per uno sportivo, così da affrontare con il giusto spirito le soddisfazioni, ma soprattutto per evitare di abbattersi qualora dovessero verificarsi non solo le sconfitte, ma una serie di imprevisti pesanti da sopportare.

Una situazione come questa corrisponde appieno a quanto accaduto a Matteo Berrettini, che ormai da tempo non riesce a giocare con continuità a causa degli infortuni che non gli danno tregua.

Nonostante questo, quando è stato necessario tirare fuori il carattere lui non ha esitato a farlo ed è sempre stato questo una delle molle che lo aveva portato solo pochi anni fa a disputare la finale di un torneo importante come quello di Wimbledon. A volte però è davvero difficile, se non impossibile, riuscire a resistere alla commozione anche per lui.

La grande commozione di Matteo Berrettini

Ma qual è stata la situazione in cui Matteo Berrettini non è riuscito a trattenere le lacrime? Il riferimento è alla sua presenza in veste di ospite a “C’è posta per te”, nella puntata andata in onda sabato 17 febbraio 2024, in cui è stato la “sorpresa” per Denise per Denise, una ragazza che ha alle spalle una storia di profonda sofferenza da cui non si è ancora ripresa del tutto.

La giovane, infatti. ha perso da poco, a soli 28 anni, il compagno in seguito a un malore avuto durante un allenamento di calcio. La sorella, Debora, a cui è legatissima, ha deciso così di regalarle la possibilità di conoscere da vicino uno dei suoi idoli e di vivere così un momento all’insegna della spensieratezza, come sarebbe più che naturale alla sua età.

Il tennista non ha nascosto la sua emozione, dimostrando così di avere un grande cuore, oltre al talento che ha dimostrato negli ultimi anni. Impossibile non notare le sue lacrime già quando Maria De Filippi ha raccontato la storia delle due sorelle:“Sai che ti guardavo e tremavi? Io tremavo più di te“ le confessa. “Pensa quanto sono emozionato“,

A quel punto lui si è lasciato andare a un dettaglio relativo alla sua vita, che lui ha ritenuto importante specificare perché si è rivisto nel legame che le due ragazze sono riuscite a costruire: “Il rapporto che io ho con mio fratello è molto simile al vostro, siamo davvero unitissimi – ha detto –. Mi sono rivisto nelle vostre parole. È bello, te lo porti via per tutta la vita”.

Ricominciare è possibile

Questa è stata l’occasione per Berrettini per aprire il suo cuore, come raramente è solito fare, visto che nella maggior parte dei casi nelle interviste lui preferisce parlare della sua attività professionale piuttosto che del suo privato. Non a caso, nell’ultimo periodo lui non ha apprezzato le critiche subite per la sua storia con Melissa Satta, soprattutto perché lei era stata accusata di condizionare in negativo le sue prestazioni (ora sembra che i due si siano lasciati).

Il tennista ha così sottolineato in maniera chiara il peso che si è trovato a dover gestire recentemente e che lo ha portato a mettere in discussione la sua carriera: “Siamo giovani tutti e due, so cosa vuol dire avere un peso sulle spalle. Davvero complimenti“- sono state le sue parole.

Come capita sempre in questi casi, non sono mancati i regali, una racchetta gialla con dedica: “Prima di incontrarti, mi hanno raccontato quello che ti è successo, e ho pensato ‘questa ragazza è una roccia’ e te l’ho voluto scrivere. Ti ho voluto regalare un mappamondo perché la ruota gira, c’è sempre una ripartenza. Puoi scegliere tu dove andare per fare un viaggio con tua sorella, oppure potresti andare a Milano, dove vive tua sorella. Spero possa farti stare meglio, è fatto tutto con il cuore”.

I suoi tifosi si augurano che la ripartenza possa esserci presto anche per lui.